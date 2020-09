Primăria municipiului Chișinău informează că membrii Asociației „Masterʼs Plan" din Moscova, aflați zilele acestea la Chișinău pentru consultarea autorităților locale în elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău și Planului Urbanistic General, s-au convocat astăzi față în față cu factori de decizie din cadrul subdiviziunilor/întreprinderilor municipale și membri ai fracțiunilor CMC. De asemenea, la reuniune au fost prezenți experți autohtoni din domeniu arhitecturii și urbanismului, istorici, reprezentanți ai sectorului asociativ etc.



Specialiștii ruși au informat despre rezultatele analizei prealabile privind situația pe teren, și a planului de lucru pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău, dar și pentru a stabili modalitatea de conlucrare în perspectivă pentru elaborarea în comun a documentelor strategice de dezvoltare urbană.



Experții au prezentat un plan de lucru de care se va ţine cont în procesul de elaborare a celor două documente. Astfel, activitatea lor va fi organizată în 2 etape, după cum urmează:



Etapa I: Planul de amenajare a teritoriului (PAT) municipiului Chișinău până în data de 20 octombrie, a.c.;



Etapa II: Dezvoltarea conceptului planului regional „Strategia pentru dezvoltare socio-economică durabilă", termenul fiind 20 ianuarie 2021.



Astfel, pentru elaborarea celor două documente, PAT și PUG, experții vor examina probleme ce se referă la:



- construcția șoselei de centură a municipiului Chişinău;



- construcția între sectoarele din capitală a unor porţiuni de drum suplimentare;



- strămutarea Gării Auto Nord în afara orașului;



- reanimarea liniilor de tramvai și extinderea oraşului;



- strămutarea centrului administrativ la intersecțiile străzilor Albișoara - Mihai Viteazul;



- crearea unei conexiuni între zonele de odihnă și centrul orașului (Vadul lui Vodă, Vatra);



- construcția rețelelor de comunicații și tehnologii IT;



- construcția unei piețe moderne la periferia orașului;



- dezvoltarea zonelor din apropierea Aeroportului Chişinău și or. Sângera;



- înăsprirea cerințelor față de companiile de construcţii din municipiu;



- implementarea unui cadru de reglementare (similar cu cel al Moscovei).



Precizăm că din cadrul Grupului de supraveghere pentru elaborarea documentelor de dezvoltare urbană fac parte: consilierii municipali din toate fracțiunile, reprezentanți ai subdiviziunilor municipale și ai societății civile, care vor urmări mersul executării celor două proiecte.



Prezent la reuniune, primarul general, Ion Ceban, a subliniat că pe tot parcursul elaborării documentelor strategice: Planul de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău și Planul Urbanistic General, vor fi desfășurate consultări publice, pe diferite nivele, cu locuitorii orașului, dar şi cu specialiști din diverse domenii: business, comunitatea științifică, sectorul asociativ etc.



„Ne propunem ca la acest proces de planificare să participe toți cei interesați, pentru că acum se va stabili direcția de dezvoltare a urbei pentru mulți ani înainte, iar noi dorim să constrim un oraș modern și bine amenajat. Mulțumesc colegilor din Federația Rusă și din București pentru expertiza oferită", a mai menționat edilul capitalei.