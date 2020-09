Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc a participat la Conferința Internațională de fiscalitate online E-TAXCON'20 organizată de Camera de Comerț Americană din Republica Moldova.



În discursul său, Dorel Noroc s-a referit la ultimele modificări în legislația fiscală, menționând că majoritatea dintre acestea au fost inspirate din legislația Uniunii Europene: „Armonizarea legislației naționale la cea a Uniunii Europene este un angajament ce rezidă din Acordul de Asociere RM-EU, dar totodată reprezintă și o necesitate. Este important ca atunci când vine un investitor în Republica Moldova, el trebuie să aibă siguranța că are o legislație pe care poate deja o cunoaște, care este întocmai cu directivele UE, și are siguranța că tratamentul său fiscal este aplicat echitabil și corect”.



Potrivit Secretarului de stat al Ministerului Finanțelor, cele mai importante aspecte în procesul de armonizare vizează TVA și accizele: „Aceste impozite au o pondere semnificativă în veniturile bugetare, sunt extrem de importante pentru a finanța cheltuielile bugetare. În Republica Moldova aceste venituri sunt și mai importante, or veniturile bugetare se bazează pe încasările din TVA și accize”.



Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, în ultima perioadă au fost făcute câteva modificări în legislația fiscală, acestea fiind inspirate din Directiva Uniunii Europene nr. 112 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.



„Este vorba de aplicarea TVA pentru serviciile electronice prestate de agenții economici nerezidenți către populație, normă ce a intrat în vigoare de la 1 aprilie 2020. Pe lângă faptul că încasăm bani suplimentari la buget, ne asigurăm că toți cei care prestează servicii în Republica Moldova către populație activează în acelari regim fiscal, adică achită TVA. De asemenea, am început să aplicăm sistemul de taxare inversă pentru agenții economici insolvabili, fiind un instrument eficient de luptă contra fraudelor pe aspectele de TVA. Tot aici ne referim și la reducerea cotei TVA pentru sectorul HoReCa de la 20% la 15%”, a adăugat Dorel Noroc.



De asemenea, Dorel Noroc s-a referit și la o reformă fiscală lansată în anul curent care vizează implementarea programului de rambursare a TVA: „Republica Moldova pe parcursul mai multor ani nu a rambursat TVA, astfel că începând cu anul 2010 s-au acumulat sume importante de TVA. Am identificat un mecanism rațional de rambursare a TVA în limita impozitelor salariale achitate. Rambursarea are loc treptat și este sustenabilă pentru buget”.



Referinduse la partea de accize, Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor a menționat că, începând cu anul 2018, în Codul fiscal se stabilesc cotele accizelor pentru o perioadă de 3 ani: „Este bine pentru mediul de afaceri că poate să facă prognoze de afaceri pentru 3 ani, și este bine pentru buget din perspectiva prognozei veniturilor bugetare, respectiv a cheltuielilor bugetare pe termen mediu”.



