Importurile României din Republica Moldova au depășit de câteva ori importurile de produse moldovenești ale altor parteneri strategici. Acest fapt au relevat datele Biroului Național de Statistică pe comerțul exterior pentru șapte luni ale anului 2020.



Potrivit BNS, valoarea totală a exporturilor de produse moldovenești pe piața europeană, în șapte luni ale anului curent a constituit 893,5 mln USD cu o pondere de 64,7% din totalul exporturilor, iar a importurilor – de 1, 326 miliarde USD.



De asemenea, volumul exporturilor moldovenești în România în ianuarie-iulie 2020 a însumat 357,05 mln USD. În același timp, volumul importurilor din România în șapte luni ale anului curent, a constituit 348,73 mln USD. Drept urmare, soldul comercial al Republicii Moldova cu România în ianuarie-iulie 2020 s-a ridicat la 8,32 mln USD. Astfel, România a devenit principalul partener comercial al țării noastre, atât la export, cât și la import, achiziționând în perioada de referință cel mai mare volum de produse moldovenești și ocupând locul 1 în ceea ce privește furnizarea de bunuri în Moldova.



Cel de al doilea partener comercial al țării noastre din top 10 țări UE este Italia, pe piața căreia, în perioada de referință, am exportat produse în valoare de 124,2 mln USD și am importat mărfuri în valoare de 192,7 mln USD. Printre principalele țări europene, pe care țara noastră își exportă produsele mai sunt Germania, Polonia, Cehia, Spania, Grecia, Bulgaria, Franța, Olanda.



În aceeași perioadă, exportul mărfurilor moldovenești pe piața CSI a însumat 220,8 mln USD cu o pondere în totalul exporturilor de 16%, iar importurile au constituit 733,6 mln USD. În Federația Rusă exporturile s-au cifrat la 137,49 mln USD, iar exportul produselor rusești în țara noastră a însumat 337,61 mln USD. Potrivit datelor pentru ianuarie-iulie 2020, pe piața belarusă, am exportat mărfuri în valoare de 37,9 mln USD și am importat de 56,5 mln USD. Pe piața ucraineană am exportat mărfuri în sumă de 33,7 mln USD și am importat în sumă de 276,3 mln USD.



„România a devenit principalul importator de produse moldovenești, astfel devansând de câteva ori ceilalți parteneri strategici la acest capitol. Acest fapt vorbește despre o cooperare strategică dovedită de cifre și fapte, nu doar de declarații. În continuare, Ministerul Economiei și Infrastructurii își îndreaptă eforturile pe implementarea unei agende bilaterale complexe cu toți partenerii existenți, dar și pe extinderea cadrului de cooperare comercial-economică cu cât mai multe țări pentru a oferi producătorilor noștri acces la noi piețe de desfacere”, susține ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean.



În celelalte țări ale lunii, în perioada ianuarie-iulie 2020, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 264,9 mln USD și a importat în sumă de 829,6 mln USD, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.