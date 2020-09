Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov a participat astăzi, 21 septembrie, la lansarea celei de-a XIX-a ediție a Festivalului Filmului Francofon, care va derula în regim online în perioada 21-27 septembrie. La eveniment au mai participat Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Franceze în Republica Moldova, Pascal Le Deunff, directorul Alianței Franceze în țara noastră, Emmanuel Skoulios, secretarul de stat în domeniul culturii, Andrei Chistol etc.



Ministrul Igor Șarov a apreciat eforturile organizatorilor depuse în actuala situație determinată de pandemia virusului COVID-19 pentru desfășurarea acestui eveniment cultural. „Specificul festivalului din acest an, dar și marele merit al organizatorilor este că în pofida restricțiilor impuse de pandemie, s-a reușit organizarea acestuia, chiar dacă filmele vor fi derulate online. Sunt sigur că această modalitate de organizare nu va știrbi din fericita ocazie pentru publicul spectator de a se delecta cu producții de filme franceze de succes”, a menționat oficialul.



Precizăm că, în cadrul ediției din acest an al Festivalului Filmului Francofon, publicul spectator va avea posibilitatea să vizioneze, în regim online, pe platforma privesc.eu, cinci filme, subtitrate în limba română, producții ale anului 2019, care reprezintă o panoramă a filmului contemporan francez. Festivalul Filmului Francofon este organizat anual în țara noastră de aproape două decenii de către Alianța Franceză din Moldova cu sprijinul Ambasadei Franței în Republica Moldova.