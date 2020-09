Comisia interguvernamentală pentru cooperare economică între Republica Moldova și Ungaria s-a reunit, astăzi, în cadrul unei videoconferințe. Părțile au fost reprezentate de președintele Comisiei – ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean și co-președintele acesteia, Tamás Menczer, secretar de stat pentru Informare și Reprezentare Internațională din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei.



Sergiu Railean a declarat că Ungaria este unul dintre cei mai importanți parteneri europeni ai Republicii Moldova la capitolul comerț și investiții.Totodată, ministrul a precizat că relațiile comercial-economice moldo-ungare, pe parcursul ultimilor 5 ani înregistrează o dinamică ascendentă.



„Comisia reprezintă o platformă excelentă pentru comunicare între reprezentanții instituțiilor publice ale ambelor părți, este o oportunitate de a discuta progresele înregistrate pe parcursul ultimelor ani. Anul curent a fost unul dificil și cu provocări pentru fiecare din noi, care deja a lăsat amprenta în viața economico-socială a țărilor noastre. Însă prin consolidarea eforturilor și cooperare vom reuși să depășim criza economică. Ne dorim și în continuare să avem o dinamică pozitivă a relațiilor economice moldo-ungare. Astfel, Protocolul comisiei cuprinde acțiunile şi angajamentele în toate domeniile de interes comun, menite să dezvolte cooperarea economică şi investițională a Republicii Moldova cu Ungaria”, a menționat ministrul Railean.



De asemenea, Sergiu Railean a lansat o invitație companiilor maghiare să-și lanseze afacerile pe piața Republicii Moldova și să beneficieze inclusiv de facilitățile fiscale și condițiile atractive oferite de Zonele Economice Libere, Parcurile Industriale și parcul IT.



Secretarul de stat pentru Informare și Reprezentare Internațională, Tamás Menczer, a menționat că Ungaria mizează pe intensificarea relațiilor bilaterale și promovarea proiectelor bilaterale și în astfel de sectoare strategice, precum transportul feroviar, rutier și naval, infrastructură, energie, fiind, în același timp, și un element important pentru relațiile comerciale și activitatea agenților economici din ambele țări.



În cadrul evenimentului, secretarul de stat al MEI, Iuliana Drăgălin, a vorbit despre măsurile Guvernului pentru susținerea mediul de afaceri pe durata crizei pandemice de COVID-19: „La moment suntem în proces de elaborare și aprobare a unor măsuri destinate mediului de afaceri pentru perioada post-pandemică printre care se numără, Programul de subvenționare a dobânzilor, Programul de rambursare a TVA, reducerea cotei TVA de la 20% la 15% pentru sectorul HoReCa, reeșalonarea creditelor ipotecare etc. Un fapt îmbucurător pentru Republica Moldova este clasarea în top 50 țări conform ratingului internațional Doing Business”.



De asemenea, Iuliana Drăgălin a menționat că un sector important pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova este sectorul IT. La sfârșitul anului 2019 „Moldova IT Park” avea 525 de companii rezidente, în creștere cu 55% față de începutul aceluiași an. Exporturile de produse IT au crescut pe parcursul anului 2019 cu 34% comparativ cu anul 2018, iar pe parcursul trimestrului I al anului 2020, au crescut cu aproximativ 30% faţă de aceeași perioadă a anului 2019.



La finalul sesiunii, părțile au semnat Protocolul celei de-a IV-a Sesiuni a Comisiei interguvernamentale moldo-ungare pentru cooperare economică. De asemenea, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere între Autoritatea Națională de Acreditare din Ungaria și Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova.



Potrivit datelor statistice, volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Ungaria, în anul 2019 a înregistrat suma de circa 120 milioane dolari SUA. După valoarea comerțului bilateral, Ungaria s-a clasat pe locul 14 printre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova. În perioada ianuarie – iulie 2020 s-a înregistrat o valoare a comerțului bilateral de peste 68 milioane dolari SUA, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.