COVID-19, necunoscut și necercetat până în 2019, a provocat apariția și răspândirea unui șir de mituri și teorii care fiind nedemonstrate, determină și apariția fricilor, stigmei și discriminării oamenilor care se asociază într-un fel sau altul cu COVID-19. Pentru a preveni și combate fenomenul stigmatizării oamenilor asociați cu COVID-19, Uniunea Europeană, Biroul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din Republica Moldova, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale lansează Campania de informare „Reducerea stigmei asociate cu COVID-19” cu mesajul „Doar împreună putem opri pandemia și stigmatizarea!”.



Campania, planificată pentru 2 luni, este lansată în contextul eforturilor Uniunii Europene de oferire a suportului necesar Republicii Moldova pentru combaterea pandemiei, în cadrul Inițiativei Uniunii Europene „Solidari pentru sănătate”.



Stigma socială poate afecta sănătatea fizică, emoțională și mentală a subiecților stigmatizării. Mai mult, stigmatizarea are consecințe grave și asupra sănătății publice, deoarece îi poate determina pe oameni să ascundă boala, să amâne solicitarea imediată de asistență medicală și îi poate descuraja să adopte comportamente sănătoase. Astfel, fenomenul creează un sol fertil pentru răspândirea și mai rapidă a virusului și poate cauza dificultăți în eforturile de luptă cu pandemia. Stigma poate duce, de asemenea, la un comportament discriminatoriu, care poate avea din nou un impact asupra diferitelor drepturi ale omului, în afară de dreptul la sănătate, inclusiv dreptul la muncă, dreptul la educație și dreptul la participare.



Campania își propune să combată stereotipurile și stigmatizarea socială asociată cu COVID-19 prin promovarea unei comunicări și informări publice corecte, deschise și empatice, dar și prin exemple practice și recomandări pentru sprijinirea comunităților și persoanelor afectate de epidemie.



Uniunea Europeană și statele sale membre colaborează pentru a consolida sistemele naționale de sănătate și pentru a limita răspândirea virusului, de aceea reducerea stigmatului social este una dintre prioritățile sale.



„Uniunea Europeană rămâne aproape de oamenii din Republica Moldova în timpul pandemiei COVID-19. Pe lângă sprijinul tehnic oferit până acum, împreună cu partenerii de la OMS, în cadrul inițiativei UE „Solidari pentru sănătate”, lansăm o campanie de comunicare împotriva stigmei sociale legată de această boală. Sperăm să informăm și să sensibilizăm publicul și mass-media cu privire la aspectele legate de modul în care se simt persoanele care au fost diagnosticate cu COVID-19 și care este o abordare sănătoasă pentru a comunica despre ele. Doar cu eforturi comune putem oferi persoanelor care au nevoie înțelegerea și sprijinul necesar pentru a depăși boala.”, a spus Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.



Igor Pokanevych, reprezentantul OMS în Republica Moldova a menționat: „Este demonstrat faptul că stigma și frica de anumite boli transmisibile împiedică vindecarea lor. Ne dorim ca oamenii să înțeleagă că nimeni nu este invincibil și oricine se poate infecta, iar aceasta nu este o rușine și nu avem de ce să ne ascundem. Informarea corectă, încrederea în asistența medicală, înțelegerea bolii, adoptarea măsurilor eficiente, prevenirea, testarea și, implicit, tratamentul ne pot ajuta să avem grijă de siguranța noastră și a celor dragi.”



„Atunci când persoanele și grupurile sunt stigmatizate, vulnerabilitățile, pe care mulți dintre ei le-au avut înainte, sunt în continuare exacerbate. Stigmatizarea socială poate duce la discriminare și, în cele din urmă, la încălcări ale dreptului lor la muncă, educație, protecție socială, participare și multe altele. Este responsabilitatea statului, cât și a fiecărui individ, să se asigure că discursul public nu contribuie la xenofobie și discriminare rasială și că stigmatizarea și discriminarea nu împiedică exersarea drepturilor sale”, a subliniat Bea Ferenci, consilieră în drepturile omului, șefa Oficiul ONU pentru Drepturile Omului din Republica Moldova.



„De la începutul pandemiei am înregistrat cazuri când s-a intervenit tardiv în tratamentul pacienților cu COVID-19, din cauza că persoanele au ascuns simptomele bolii și nu s-au adresat la timp după asistență medicală, fie din motive de discriminare, sau religioase. Discriminarea și stigmatizarea pe motiv de boală sunt două elemente care trebuie eliminate din societatea noastră, iar această campanie de informare va avea rolul de a realiza acest obiectiv”, a menționat Viorica Dumbrăveanu, ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.



Indiferent de statutul de sănătate, fiecare om trebuie sa beneficieze de drepturi egale. Stigma afectează dreptul de a fi tratat fără discriminare și de a beneficia de drepturi în mod egal. Pentru a descuraja stigmatizarea persoanelor, care pot fi asociate într-un mod sau altul cu COVID-19, în cursul campaniei de comunicare lansate vor fi implementate acțiuni de informare menite să explice și să reducă stigmatul social – video, infografice, podcast-uri etc. – distribuite prin canale online, rețele de socializare și platforme media.



Un grup țintă al campaniei sunt jurnaliștii și comunicatorii. Pentru ei, organizatorii vor desfășura campanii digitale dedicate, elaborând un ghid cu recomandări pentru scrierea materialelor de presă pe subiectul pandemiei, care să încurajeze comportamente responsabile și să combată discriminarea.



În perioada pandemiei cele mai stigmatizate categorii ale populației sunt: grupurile minoritare etnice sau rasiale; persoanele diagnosticate care au contractat SARS-CoV-19, cei care sunt bolnavi și cei care s-au tratat de COVID-19, dar și apropiații acestora; reprezentanții diasporei sau cetățenii care au venit din statele afectate; medicii și lucrătorii medicali; lucrătorii din prima linie; persoanele fără adăpost; persoanele cu dizabilități; persoanele cu afecțiuni cronice care prezintă simptome similare cu noul coronavirus.