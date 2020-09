Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM) a lansat prima hartă interactivă a IMM-urilor care evaluează impactul pe care l-a avut pandemia asupra sectorului micului business și reprezentă vizual situația.



Pornind de la faptul că în Republica Moldova, IMM-urile reprezintă 98,6% din totalul întreprinderilor pe economie, angajează 60% din forțele de muncă și generează 40% din venit, Liliana Busuioc, directorul executiv AIM a vorbit despre necesitatea evaluării impactului COVID-19 asupra economiei și a IMM-urilor, în special, și a făcut o retrospectivă a constrângerilor cu care acestea s-au confruntat. Modificarea lanțului valoric privind cererea și oferta, a puterii de cumpărare, incapacitatea IMM-urilor de a-și onora obligațiunile față de angajați, creditori sau stat, puterea de cumpărare a clienților a scăzut sunt doar câteva dintre aceste constrângeri.



Astfel, AIM, cu suportul partenerilor, a venit cu propunerea să analizeze impactul pe care l-a avut pandemia asupra IMM-urilor, prin intermediul unui studiu și a unei hărți interactive care să prezinte vizual acest impact și problemele pe diferite aspecte. Harta interactivă a IMM-urilor este un instrument care prezintă situația în regim live și real, oferă posibilitatea să vedem care e situația la nivel de țară pe trei componente: răspunsul autorităților la criza provocată de pandemie, situația economică actuală și proiecțiile viitoare ale IMM-urilor.



În luna august curent, AIM a chestionat 304 de antreprenori din 18 industrii din toată țara, iar informațiile colectate au fost transpuse într-un raport analitic „Percepția IMM-urilor privind impactul pandemiei asupra afacerilor proprii”, elaborat de Andrei Crigan, co-fondator la Gateway & Partners Moldova.



În raport este prezentat evoluția numărului de angajați și câți din aceștia au fost reduși pe timp de pandemie, cel mai mare sector care a avut pierderi este HORECA, iar 51% din companii afirmă că nu vor avea posibilitatea să reangajeze personalul redus pe timp de pandemie. 71% din respondenți înregistrează pierderi a veniturilor operaționale comparativ cu perioada din înaintea crizei și doar 31% au beneficiat de reduceri la plata arendei pe timp de pandemie.



Ulterior, Alina Beleuța, director executiv la ADCENTER, Tudor Darie, fondator la Fagura, co-fondator Agora.md și Dumitru Vicol, economist, au luat parte la o sesiune de întrebări și răspunsuri privind percepția IMM-urilor despre impactul crizei și a pandemiei. Aceștia au vorbit despre provocările pe care le-au avut în calitate de antreprenori, despre posibilitățile pe care le au IMM-urile și despre parteneriatele cu presa pe care trebuie să le utilizeze și, cel mai important, despre ce putem face pentru a depăși această criză.



Amintim că în baza informațiilor colectate, în următoarele două săptămâni vor fi formulate soluții clare și propuneri de politici, ca și suport pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii.

Această activitate este realizată cu suportul Centrului Internațional Private Enterprise, Friedrich Naumann Foundation for Freedom și a proiectului Optim. Conținutul acestuia nu reflectă neapărat viziunea donatorilor.



Proiectul „SMEs resilience in crisis times” vine în ajutor întreprinderilor mici și mijlocii din țară, facilitând comunicarea dintre IMM-uri și autorități, participarea la discuții și oferirea de posibilități în timp real.



Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM) este o asociație de afaceri care are ca scop consolidarea vocii întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) prin elaborarea de politici și advocacy.