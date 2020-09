Comisia agricultură și industrie alimentară a dezbătut astăzi proiectul de lege privind modificarea Legii cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului.



Modificările propuse vizează completarea art. 18 din legea respectivă, care stabilește: „Alocațiile anuale vor fi prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv”, cu sintagma: „Alocațiile anuale din bugetul de stat, cumulativ cu alte surse, pentru Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural vor constitui nu mai puțin de 3% din cheltuielile aprobate ale bugetului de stat”.



Potrivit autorului proiectului, Vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusari, necesitatea de alocări bugetare destinate subvenționării în dezvoltarea agriculturii și mediului rural este determinată de evoluția surselor financiare achitate beneficiarilor de subvenții care are o tendință de acoperire tot mai mică a numărului de dosare înaintate spre subvenționare.



Astfel, conform Raportului Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) pentru anii 2018-2019, în anul bugetar 2019 cele 896, 02 mil. lei alocate au acoperit doar 5743 de dosare față de 5871 dosare în 2018, finanțate cu 853,6 mil. lei și 6847 dosare în 2017 finanțate cu 859, 49 mil. lei.



Suma estimativă a datoriilor acumulate pentru subvenționarea în dezvoltarea agriculturii și mediului rural pentru anul bugetar 2019 constituie 570 mil. lei, ceea ce denota o criză financiară cu impact asupra sectorului agricol și de dezvoltare rurală. Respectiv, lipsa resurselor necesare, inclusiv cu transferul deficitelor bugetare din an în an, generează subdezvoltarea atât a sectorului agricol în mod separat, cât și a sectorului agroindustrial, fiind influențată în mod negativ balanța de plăți prin stimulările importului de produse agricole.



Având în vedere că proiectul de lege nu a fost susținut de Guvern, urmare a dezbaterilor, acesta nu a acumulat numărul necesar de voturi în cadrul Comisiei agricultură și industrie alimentară. Proiectul de lege urmează a fi dezbătut în ședința plenară a Legislativului, anunță Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.