Politicile în sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), promovate de Guvern în ultimii 5 ani, aduc rezultatele scontate. Conform datelor prezentate recent de Biroul Național de Statistică, în anul 2019 industria tehnologiei informației și comunicațiilor a devenit unul din locomotivele creșterii economice în Republica Moldova.



Astfel, în perioada anilor 2015-2019, industria IT a înregistrat o creștere de peste 3 ori a veniturilor din vânzări anuale – de la 2.1 miliarde lei, până la 6.6 miliarde lei, atingând cota de 3.1% din PIB și înregistrând o creștere de peste 1,32 mld lei, doar în 2019. În anul de referință, împreună cu volumul de vânzări din industria comunicațiilor electronice – de 6.8 mld lei, sectorului TIC i-a revenit 7.1% din PIB-ul național.



Volumul de exporturi a produselor și serviciilor TIC a depășit în anul 2019 cifra de 5 mld lei, schimbând calitativ structura exporturilor Republicii Moldova. Doar exporturile IT au crescut de 3 ori – de la 1,1 mld lei în 2015, la 3,5 mld lei în 2019, depășind considerabil produsele exportate tradițional, cum ar fi vinurile (cu peste 400 mln lei).



Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, echilibrul dintre dezvoltarea conținutului digital și a infrastructurii de comunicații electronice vorbește despre o transformare calitativă a sectorului TIC de la rețele și servicii de acces la Internet, spre produse și servicii IT, cu cea mai înaltă valoare adăugată, orientate spre export.



Evoluția pozitivă în sectorul TIC este însoțită și de creșterea numărului de companii în această perioadă – de la 1.700 până la 2.300, iar a personalului angajat – de la 21.300 de persoane la 29.600 de persoane, asigurând și cel mai bun nivel de salarizare pe economie. Cu regimul fiscal al Parcului IT, cele peste 600 de companii rezidente au înregistrat o medie de salarizare de cca 29 mii lei lunar. Astfel, s-a reușit motivarea de a rămâne în țară a inginerilor IT de înaltă calificare, care contribuie esențial la creșterea economică bazată pe inovație digitală.



Conform datelor analizate, volumul de investiții în servicii de informatizare s-a dublat în perioada de referință și a ajuns în 2019 la 2,6 mld lei, sporind cu cca 800 mln lei față de anul precedent. Această creștere vorbește despre faptul, că se investește din ce în ce mai mult în eficientizarea proceselor și în inovația digitală în diverse sectoare economice.



Pentru a stimula în continuare procesele de transformare digitală și ridicare a productivității prin inovație digitală, Ministerul Economiei și Infrastructurii, prin ultimele ajustări promovate la Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile IT, a extins perioada de aplicare a regimului fiscal special pentru companiile IT, până în anul 2026, precum și a inițiat crearea unui Fond de susținere a inovației digitale și startup-urilor tehnologice. De asemenea, Ministerul prin aprobarea unei Foi de parcurs pentru digitizarea economiei și promovare a comerțului electronic, s-a angajat într-un proces de eliminare a constrângerilor ce stau în calea modernizării tehnologice a întregii economii naționale, pregătind o serie de ajustări legislative și acțiuni de susținere a digitalizării pe diverse verticale economice.