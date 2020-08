Ultimele două săptămâni au abundat în informații vizând dosarul ”Metalferos”. Polemicile s-au activizat după ce Procuratura Generală a întreprins o serie de acțiuni procesuale în acest sens.



Declar din start că, în pofida tuturor insinuărilor, acțiunile procuraturii nu au legătură nici cu situația de pe piața metalelor, nici cu procesul de privatizare a companiei ”Metalferos”.



Acțiunile Procuraturii Generale nu au fost spontane, ele fiind rezultatul unei munci titanice, depuse de procurori în decursul ultimelor 5 luni.



Faptul că acest sector al business-ului a fost monopolizat era bine cunoscut de multă lume, care știa că o mare parte a resurselor financiare care circulau în afacere erau însușite prin diferite scheme.



Din păcate, anterior, în afară de vorbe goale, instituțiile statului, inclusiv Procuratura, nu au întreprins nimic. Nici o acțiune în această direcție. Dosarul, inițiat acum un an de Procuratura Anticorupție, era unul pur formal, care s-a limitat la investigarea superficială a unor aspecte neimportante.



Potrivit unui studiu realizat de Procuratura Generală, anterior, Procuratura Anticorupție, nedocumentând aspectul de bază al infracțiunii, și anume - cel economic, în lipsa unei analize a conturilor bancare de pe care au fost scoși bani în numerar, a reținut mai multe persoane. Unele au fost ulterior eliberate, iar altele - plasate în arest.



În schimb, acest imens volum de lucru a fost realizat de Procuratura Generală, pe durata carantinei. Peste o sută de conturi bancare au fost analizate de procurori, rezultatul evidențiind aspectul conturat al infracțiunii. În baza celor stabilite, au fost făcute demersuri de arestare a celor implicați în fraudarea Întreprinderii de Stat ”Metalferos”, unii din ei fiind anterior reținuți.



Investigațiile au relevat că, pe parcursul mai multor ani, piața metalelor feroase a fost monopolizată, ÎS ”Metalferos” având conexiuni în activitate doar cu anumite companii, cu care au fost încheiate contracte de livrare a metalelor. Pe conturile acestor firme au fost transferate, în mediu, până la 280 de dolari per tonă. Sumele, ulterior, erau lichefiate în baza unor acte de achiziție a metalelor de la persoane fizice, preponderent din stânga Nistrului.



În realitate, însă, metalele erau procurate de la colectori din Republica Moldova, la un preț de circa 150 de dolari pentru o tonă, diferența fiind sustrasă de către învinuiți.



În urma realizării acestei scheme, statul ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 1,2 miliarde de lei.



Concomitent, ancheta a mai stabilit că, în lipsa unei justificări economice, în intervalul anilor 2012 – 2019, cetățeanul Plahotniuc ar fi organizat, prin intermediul companiilor nerezidente, al căror beneficiar efectiv era chiar el, exportul de metale feroase și neferoase către colectori specializați din Turcia, Austria, Olanda și Germania.



În baza unor contracte fictive, semnate între SA Metalferos și reprezentanții firmelor nerezidente, dirijate și controlate de Plahotniuc, metalele erau achiziționate la un preț redus, iar mai apoi, revândute beneficiarilor finali, la un preț majorat cu 27 la sută.



Spre exemplu: doar în perioada anilor 2015 – 2017, una dintre companiile nerezidente, controlate de Plahotniuc, ar fi primit în cont, de la companiile din alte state, circa 35 milioane de dolari americani, din care doar aproximativ 27 milioane de dolari au fost transferate în contul Metalferos, diferența de bani fiind virată pe conturile firmelor controlate de Plahotniuc, prin intermediul persoanelor interpuse.



Acum două săptămâni, în rezultatul acțiunilor de urmărire penală și măsurilor speciale de investigație au fost reținuți 16 membri ai organizației criminale.



Cel mai interesant e că, toți cei 16 figuranți fusese preîntâmpinați despre ceea ce urma să se întâmple ca urmare a activizării acțiunilor procesuale în privința lor, inclusiv prin scurgerile în presă a datelor cu privire la perchezițiile ce urmau a fi efectuate, înainte ca instanța de judecată să autorizeze aceste acțiuni. Mai mult, examinarea demersurilor procurorilor la efectuarea perchezițiilor a fost tărăgănată de magistrați timp de TREI ZILE.



Instanțele de fond și cea de apel nu au ținut cont nici de gravitatea infracțiunilor incriminate, nici de rezonanța socială a cazului, nici de circumstanțele care ar putea determina persoanele să împiedice urmărirea penală și posibilitatea eschivării lor de răspundere penală. La fel, nu s-a ținut cont nici de faptul că anterior, o parte dintre figuranți, deși au fost arestați, și-au continuat activitatea criminală.



Ca urmare, magistrații au respins demersurile procurorilor de arestare preventivă a învinuiților, soluțiile judecătorilor fiind în contradicție cu propriile lor poziții anterioare.



Acum, toți figuranții, învinuiți de escrocherie și spălare de bani, săvârșite în proporții deosebit de mari și în interesul unei organizații criminale, sunt cercetați în libertate.



Din surse operative știm despre tentativele insistente ale figuranților de a influența ancheta procurorilor. Știm că au fost și promisiuni de a fi soluționate problemele acestora cu justiția.



Vă asigur că, aceste promisiuni nu au nici un substrat. Ele sunt FALSE. Nu există soluții legale în altă parte. Doar colaborarea strânsă cu ancheta și contribuția la stabilirea adevărului obiectiv vor fi luate în calcul la adoptarea unor decizii determinante pe dosar.



Stimată audiență,



Am remarcat un lucru important. Repetarea blocajelor din partea magistraților de fiecare dată și în fiecare caz în care sunt atinse interesele cetățeanului Vladimir Plahotniuc.



Procurorii nu cred în coincidențe.



Am semnalat și anterior despre obstacolele și blocajele în calea procurorilor la arestarea, în lipsă, a lui Plahotniuc, la arestarea proprietăților acestuia, la autorizarea perchezițiilor în fostul sediu al Partidului Democrat sau arestarea persoanelor implicate în frauda bancară.



Pot anticipa deja motivația judecătorilor, precum că probatoriul prezentat de procurori e slab. E un pretext steril pentru a conferi plauzibilitate soluțiilor pe care le emit instanțele. Doar că, acest pretext - nu ține!



Eu vă asigur că toată documentația prezentată de procurori abundă în probe și argumente. La fel și calitatea actelor procesuale e în regulă.



Un lucru este straniu. Până în iunie 2019 am remarcat dezinteresul absolut al judecătorilor față de sutele de persoane, care, deși nu aveau nici o tangență cu lumea criminală, au fost ilegal arestate, urmărite și trase la răspundere penală.



Să credem oare în probatoriul solid al procurorilor de atunci?



Se pare, că problema e alta. Unii reprezentanți ai sistemului judecătoresc nu se isprăvesc cu principiul independenței, conferit prin lege, și continuă să deservească interesele corporației lui Plahotniuc. Mai exact, își amintesc de acest principiu, al independenței, doar atunci când le revine pe rol vreun caz ce deranjează ”coordonatorul”.



Vreau să fiu clar.



Ultimul lucru pe care mi-l doresc e o confruntare cu sistemul judecătoresc. În nici un caz nu atentez la independența judecătorilor. Dar în situația creată, îmi rezerv dreptul să intervin cu inițiativa unor schimbări cardinale în sistemul judecătoresc.



Nu vreau ca acest lucru să fie perceput ca un șantaj, dar într-o societate democratică, justiția trebuie să slujească legii și societății, și nu – curatorilor din umbra grupurilor de interese.



Sper foarte mult să fiu auzit și înțeles corect.



Investigarea furtului miliardului, la fel ca și alte dosare de rezonanță, nu ar trebui să fie doar prioritatea procuraturii, ci a tuturor celor care contribuie la înfăptuirea justiției.



Doar prin eforturi și acțiuni comune și susținute, bazate pe lege și bună credință, vom reuși să readucem credibilitate justiției. O altă cale nu există.