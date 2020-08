Guvernul a alocat 100 de milioane de lei pentru acordarea ajutorului agricultorilor care au înregistrat pierderi la recolta din anul 2020, în urma calamităților naturale. Sursele financiare au fost prevăzute din Fondul de intervenție al Guvernului. Tot în acest scop, Guvernul a majorat de la 100 milioane lei la 200 milioane lei mijloacele alocate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Astfel, în total, Executivul va repartiza 300 milioane de lei pentru compensarea parțială a pierderilor la culturile de grupa I.



Aceasta a permis majorarea compensațiilor per hectar de la 1500 de lei pentru grâul de toamnă, orz - 1530 lei, rapița - 2100 lei, terenurile reînsămânțate - 1620 lei, legumele - 2 000 lei, viță-de-vie - 3 000 de lei. La unele culturi, compensația/ha va fi majorată chiar și de 3 ori. Anterior, cuantumul la hectar constituia, în mediu, 1 mie lei.



„În jur de 2800 de lideri agricoli, dintre care unii blochează acum drumurile, vor primi, neplanificat, de la buget cca 300 mil. lei acumulați din impozitele tuturor cetățenilor țării. Am avut mai multe întrevederi cu reprezentanții sectorului agricol în teritoriu și la Guvern. Am ajuns la înțelegerea că statul va face acest efort și va majora de la 1000 la 1500 lei/hectar. Astfel, noi ne ținem promisiunile. Obiectivul nu este de a compensa pierderile pentru activitățile economice. Obiectivul este asigurarea securității alimentare pentru anul viitor, iar pentru aceasta, agricultorii trebuie să semene grâu. Ei au nevoie de acest suport acum și pentru aceasta alocăm 300 mil. lei”.



Premierul a menționat că statul comportă cheltuieli suplimentare din buget și pentru alte măsuri de susținere a acestor producători, printre care subvenționarea dobânzilor la credite nu doar cele noi, dar și cele angajate anterior (estimativ 100 mil. lei), restituirea TVA-ului acumulat în conturi pentru subvenționarea plăților aferente salariilor (200 mil. lei), compensarea impozitului funciar (120 mil. lei), reeșalonarea datoriilor pentru livrarea tehnicii (cca 200 mil lei), ș.a.



Pentru a ajuta fermierii să obțină banii mai rapid, Guvernul a simplificat Regulamentul privind stabilirea modului de acordare a compensațiilor. Așa cum au solicitat agricultorii, aceștia nu vor mai fi obligați să prezinte actele cadastrale, va fi suficientă prezentarea certificatelor de confirmare a deținerii terenurilor, eliberată de primăria în care fermierii activează.



Estimările MADRM arată că seceta și ploile cu grindină din ultimul an au afectat cca 200 mii hectare de teren agricol. Majoritatea culturilor au fost compromise în proporție de peste 60%, cauzând un prejudiciu total de 1,2 miliarde lei agricultorilor din țară. Până acum, AIPA a recepționat 75 de dosare, iar suma despăgubirilor solicitate depășește 7 milioane 350 mii lei. Agricultorii pot depune dosarele până pe 18 septembrie 2020.



Ca măsură de răspuns la fenomenul secetei și pentru diminuarea consecințelor asupra sectorului agricol, fermierii vor avea dreptul să folosească apele subterane în scopul irigării prin picurare a terenurilor ocupate cu culturi horticole (viță-de-vie, pomi, legume). Regulamentul cu privire la folosința apelor subterane, aprobat astăzi de Cabinet, se referă expres doar la terenurile din zonele în care nu există surse necesare/suficiente de apă de suprafaţă, dar există rezerve de exploatare de ape subterane, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.