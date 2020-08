Ministerul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, a întreprins astăzi o vizită de lucru la Centrul „Artcor”, unde s-a întâlnit cu reprezentanții sectorului industriei creative din Republica Moldova, Asociației Companiilor de Creație din Moldova și Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii.



Reamintim că în contextul crizei pandemice pentru a susține companiile creative, pe cele din domeniul tehnologiilor informaționale, dar și întreprinderile mici și mijlocii (IMM), Asociația Companiilor de Creație din Moldova și Centrul Artcor au lansat platforma GoOnline. Platforma a conectat prestatorii de servicii digitale cu IMM-urile care aveau nevoie de suport pentru a-și transfera afacerile pe online și a genera vânzări.



În context, Sergiu Railean a discutat cu reprezentanții sectorului industriei creative despre cum a afectat pandemia activitatea asociației, obstacolele cu care se confruntă aceștia, serviciile și produsele cele mai solicitate de piața locală generate de companiile de creație din Republica Moldova, precum și despre rezultatele platformei GoOnline.



Potrivit reprezentanților platformei, în cadrul proiectului fost digitalizate 61 de afaceri mici, ce au beneficiat de dezvoltarea identității vizuale, pagini web integrate cu plăți online și soluții de livrare etc. Alți 25 de prestatori de servicii digitale s-au solidarizat pentru a ajuta afacerile mici să fie prezente online. Platforma este deschisă nu doar pentru companii ce au nevoie de ajutor, ci și pentru experții ce pot contribui la aceasta. Printre domeniile de expertiză solicitate la moment se numără: serviciile IT, marketing, comunicare, design, dezvoltarea de afaceri.



„Mă bucur și apreciez că în Republica Moldova avem tineri profesioniști și talentați, datorită cărora sunt dezvoltate proiecte inovaționale, sectorul de creație prosperă, iar întreprinderile devin mai competitive pe piețele internaționale. Pentru a le oferi mai mult suport întreprinderilor, recent am lansat „Programul de Digitalizare al IMM-urilor unde deja au aplicat 425 de antreprenori” și care este gestionat de ODIMM”, a declarat ministrul Sergiu Railean.



Conceptul de industrie creativă este încă unul nou și în curs de evoluție. Acesta reflectă ideea că bunurile creative pot genera o creștere economică, pot crea locuri de muncă și venituri din export, promovând, în același timp, incluziunea socială, diversitatea culturală și dezvoltarea umană, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.