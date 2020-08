Peste 300 de companii care au aplicat la Programul de Digitalizare a IMM-urilor încep de astăzi cursurile de instruire antreprenorială. Acestea se vor desfășura în regim online, în perioada 18 august – 15 octombrie.



În cadrul evenimentului de lansare a instruirilor, ministrul Sergiu Railean a menționat că din cauza pandemiei activitatea economică a întreprinderilor din toate domeniile a fost grav afectată, iar dezvoltarea instrumentelor de comerț electronic va ajuta producătorii autohtoni să-și digitalizeze procesele de business și să vândă produsele sau serviciile pe platformele online.



„Demararea acestui Program acum 2 luni a fost o decizie guvernamentală pe cât de necesară, pe atât de oportună. Sunt plăcut surprins să atest un număr atât de mare de antreprenori dornici să-și dezvolte abilitățile în cadrul acestor instruiri de educație digitală. Să știți că voi sunteți cei care deja ați început schimbarea și sunt ferm convins că aceste cursuri vor aduce eficiență și plus valoare afacerilor voastre. Vă îndemn să să utilizați digitalizarea ca pe un puternic instrument de dezvoltare a afacerilor”, a punctat Sergiu Railean.



Cursurile de instruire vor fi împărțite în două nivele: pentru începători și pentru avansați. Participanții la nivelul începător vor studia următoarele module: introducere în digital, etapele de creare a unui site, promovare pe cont propriu, publicitatea plătită etc. Nivelul avansat cuprinde tematici ce vizează – extinderea, content marketing, identificarea partenerilor online, aspecte legale și fiscale, automatizarea proceselor de contabilitate și de lucru cu clienții, project management etc.



În context, ministrul Railean a mulțumit echipei ODIMM pentru că în termeni foarte restrânși au reușit să elaboreze acest program și a apreciat efortul și susținerea colegilor de la STARTUP Moldova, Tekwill, care s-au implicat activ în acest proces.



„Ne bucurăm că avem deschiderea partenerilor de la Startup Academy| Digital UPGRADE care și-au asumat organizarea acestor instruiri, prin implicarea practicienilor și specialiștilor care vor ghida ÎMM-urile în calea lor de digitalizare. Suntem siguri că aceste instruiri vor fi un adevărat sprijin și vă va ajuta în perfecționarea experiențelor online, extinderea pe viitor a canalelor de distribuție, îmbunătățirea procesele de business și optimizarea costurilor”, a menționat Iulia Costin, director general ODIMM.



Startup Academy 2020 este un program educațional organizat de Startup Moldova cu sprijinul Tekwill în parteneriat cu Organizația Pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.