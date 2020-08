Conceptul de modernizare a Î.M. „Piața Centrală" a fost votat marți de Consiliului municipal Chișinău. Potrivit documentului aprobat, proiectul urmează a fi realizat în cca 2 ani, iar costurile esimative sunt de 110 milioane de lei. Lucrările vor fi organizate pe etape, începând de la rețelele inginerești, amenajarea de blocuri sanitare, locuri pentru spălatul mâinilor, edificarea unui punct medical etc.



Costurile pentru proiectare vor putea fi asigurate din bani municipali, prin creditare sau cu implicarea agenților economici, care activează aici și dispun de proprietate privată sub formă de terenuri și spații în piață.



Potrivit serviciului de presă al primăriei capitalei, lucrările de proiectare sunt estimate la cca 3 milioane de lei și vor fi achiziționate prin concurs. Acestea vor începe din toamnă și vor dura până la 4 luni.



Primarul general, Ion Ceban, a declarat că modernizarea Î.M. „Piața Centrală" este un proiect important pentru municipalitate, care prevede o abordare complexă de îmbunătățire a infrastructurii, astfel ca în centrul orașului să existe o zonă modernă, generatoare de profit, care să corespundă tuturor normelor sanitare, atât privind păstrarea mărfurilor, cât și pentru vânzători și cumpărători.



Conceptul de modernizare a Î.M. „Piața Centrală" propune o îmbunătățire a infrastructurii zonei de comerț, inclusiv pentru facilitarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă, crearea condițiilor decente de muncă pentru comercianți, asigurarea condițiilor sanitare, antiepidemiologice și antiincendiare corespunzătoare pentru toți vizitatorii pieței, pentru personalul angajat și comercianți. De asemenea, se prevăd soluții pentru redarea unui aspect exterior plăcut teritoriului din centrul istoric al capitalei, precum și modernizarea serviciilor acordate populației.



În contextul modernizării pieței se prevede, de asemenea, amenajarea parcărilor pentru vizitatori, în adiacentul spațiului de comerț (pe străzile Tighina, Mitropolit Varlaam şi Armenească), reamenajarea Pieței avicole din str. Cărbunari, 9, deschiderea de filiale ale Î.M. „Piața Centrală" în toate sectoarele capitalei etc.



Conceptul de modernizare a Î.M. „Piața Centrală" a fost elaborat de un Grup de lucru, format din reprezentanți ai executivului și consilieri municipali, anunță un comunicat.