În conformitate cu Foaia de parcurs a Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic, Moldova IT Park a elaborat și lansează Catalogul furnizorilor locali de soluții IT pentru comerț electronic.



Catalogul cuprinde, la moment, profilul a 29 companii care își pot oferi suportul antreprenorilor orientați să își poziționeze afacerea în mediul online și este menit să faciliteze alegerea celor mai potrivite soluții digitale.



Soluțiile oferite de companiile incluse în acest catalog se referă la crearea magazinelor online, marketplace-uri, integrarea sistemelor de plăți și livrare, marketing digital, soluții pentru automatizarea proceselor de business, animație grafică, strategii și instruiri în domeniul comerțului electronic.



În perspectivă, Catalogul va fi actualizat și completat periodic.



Catalogul furnizorilor locali de soluții IT pentru comerț electronic poate fi accesat aici.