Polițiștii și carabinierii subofițeri, vor dispune de condiții mai bune de instruire în cadrul Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii (CIPAL). Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova și Guvernul SUA au donat instituției un lot de echipamente în valoare totală de peste 73 de mii de dolari americani.



Acestea vor fi utilizate pentru pregătirea fizică și tactică a peste 1000 de angajați ai MAI, care participă anual la cursuri de formare inițială și continuă.



Lotul conține mai multe tipuri de echipamente individuale și de grup care vor fi utilizate la lecțiile practice din cadrul CIPAL. Este vorba despre măști de protecție împotriva loviturilor din timpul antrenamentelor, genunchiere, cotiere, veste anti-înjunghiere, detectoare de metale, bastoane pentru dirijarea traficului rutier, centuri tactice, manechine pentru antrenamente de salvare, etc.



Cu ajutorul acestora, angajații MAI vor dezvolta mai multe abilități fizice și tactice, de care au nevoie în cadrul exercitării misiunilor de serviciu, cum ar fi: intervenții pentru salvare în situații critice, somarea, control corporal, aplicarea mijloacelor speciale, inclusiv a bastonului de cauciuc, cătușelor, gazelor lacrimogene etc.



În același timp, grație echipamentelor donate de PNUD și SUA, cursanții CIPAL au posibilitatea să își mențină o stare bună a sănătății, dezvoltându-și viteza, forţa, rezistenţa, dar și să prevină anumite probleme de sănătate care pot să apară în urma efortului profesional.



În prezent 247 de subofițeri participă în instruirea inițială cu durata de patru luni, organizată de CIPAL. În contextul pandemiei de COVID-19, lecțiile se desfășoară online. Conform Strategiei de dezvoltare a Poliției, în anul curent, centrul trebuie să asigure formarea inițială și continuă a peste 600 de subofițeri. Conform legii, fiecare angajat al MAI este obligat să treacă o instruire specializată, o dată la trei ani.



„Instituirea unui Centru Integrat de Pregătire în domeniul Aplicării Legii este o componentă importantă a Strategiei Naționale de Dezvoltare a Poliției 2016-2020. Donația în cauză demonstrează angajamentul Guvernului SUA de a susține eforturile Ministerul Afacerilor Interne orientate spre implementarea acestui plan”, a menționat Timothy Buckley, Directorul Secției Justiție Penală și Aplicarea Legii, Ambasada SUA în Republica Moldova.

„Ne bucură faptul că datorită proiectelor comune, avem deja rezultate bune, iar aceste mijloace speciale vor ridica nivelul calității pregătirii profesionale a subofițerilor, care vin la pregătirea inițială în cadrul CIPAL. Mulțumim pentru toată susținerea Ambasadei SUA și Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și ne dorim continuitatea proiectului”, a spus în cadrul evenimentului Secretarul general al MAI, Ianuș Erhan.



„Pregătirea fizică și intervenția profesională sunt două module importante în cadrul instruirii inițiale și continue a angajaților MAI. Aceste elemente influențează în cea mai mare parte performanțele pe care le are angajatul în timpul îndeplinirii atribuțiilor funcționale în teren. Pentru desfășurarea acestor activități avem nevoie de echipamente speciale, astfel încât donația din partea SUA și PNUD ne va ajuta să asigurăm desfășurarea instruirilor la cel mai înalt nivel”, susține Sergiu Starodub, director al CIPAL.



CIPAL fost constituit în anul 2018 și a fuzionat recent în anul 2020 cu Academia de Poliție. Instituția organizează şi desfășoară formarea profesională inițială și continuă a personalului Ministerului Afacerilor Interne, a personalului din instituţii de aplicare a legii şi a altor beneficiari.



În anul 2019, CIPAL a beneficiat de asistență în valoare de circa 59 de mii de dolari SUA din partea PNUD și SUA pentru operaționalizarea procesului de instruire.



Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Republicii Moldova au o colaborare îndelungată cu Guvernul Statelor Unite și PNUD, timp în care au fost realization mai multe activități menite să consolideze capacitățile instituționale și profesionale.



Proiectul „ Suport pentru reforma instituțiilor de aplicare a legii în Moldova ” este implementat de PNUD cu sprijinul financiar al Guvernului SUA.