Municipalitatea va iniția procesul de negocieri cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de Investiții (BEI) în vederea implementării Proiectului „Deșeuri solide Chișinău”. O decizie privind necesitatea implementării proiectului menționat, a fost aprobată astăzi de Consiliul municipal Chișinău.



Ala Mârza, consilier al primarului general, raportor asupra proiectului de decizie, a menționat că municipiul Chișinău este cel mai mare generator de deșeuri solide din republică, astfel că domeniul de profil este unul complex, care necesită investiții substanțiale, inclusiv în poligonul de depozitare de la Țânțăreni, conservarea gunoiștii de pe strada Uzinelor, amenajarea stațiilor de tratare a levigatului, cheltuielile pentru transportarea și evacuarea gunoiului menajer, sortarea deșeurilor etc.



În aceste condiții, administrația publică locală trebuie să-și stabilească prioritățile pentru acest domeniu și să conlucreze cu partenerii externi în vederea obținerii surselor financiare pentru dezvoltare.



Potrivit primarului general, Ion Ceban municipalitatea are ca prioritate regândirea procesului de colectare a deșeurilor din capitală, după anumite standarde, iar pentru a atinge aceste obiective sunt necesare investiții.



„Desigur, managementul deșeurilor implică activități de durată, dar votul de astăzi favorizează începerea negocierilor cu BERD și BEI, privind volumul de investiții și elaborarea unei strategii consolidate, cu soluții tehnice și financiare, a menționat edilul capitalei.



Conform deciziei adoptate, în termen de 3 luni, primarul general, Ion Ceban, va prezenta Conceptul definitivat privind implementarea proiectului „Deșeuri solide Chișinău”.



Proiectul presupune:



- Dezvoltarea Întreprinderii Municipale „Autosalubritate” prin reînnoirea parcului de autospeciale cu unități noi, dar și mecanisme de selectare a deșeurilor.

- Reabilitarea poligonului existent de deșeuri din com. Țânțăreni;

- Revitalizarea drumului de acces alternativ către depozitul de deșeuri;

- Închiderea gunoiștii din strada Uzinelor, 211;

- Renovarea stației de transfer;

- Investirea într-o instalație de sortare a deșeurilor.



De asemenea, executivul va informa CMC-ul despre contractele de împrumut și de garanție, precum și alte documente ce urmează a fi încheiate între Primăria Chișinău și partenerii de dezvoltare (BERD, BEI) etc.