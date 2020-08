Ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, a inspectat lucrările de construcție a drumului Pârlița-Bălănești-Seliște (Coridorul 13) și condițiile de exploatare a Gropii de împrumut din localitatea Cornești, raionul Ungheni.



„Coridorul 13 are o importanță majoră pentru infrastructura rutieră națională. Drumul Pârlița-Bălănești-Seliște leagă 10 localități din raioanele Ungheni și Nisporeni. Prin reabilitarea acestui drum vom îmbunătăți accesul a circa 15 000 de locuitori din 10 localități la o infrastructură rutieră modernă, facilitând activitatea antreprenorială și creând astfel oportunități de dezvoltare social-economică în zonele rurale”, a afirmat ministrul Railean.



Drumul Pârlița-Bălănești-Seliște are o lungime totală de 40 km și este împărțit în 4 sectoare. Conform condițiilor contractuale trei sectoare ale acestui drum vor fi finalizate până la sfârșitul anului curent, iar cel de-al patrulea – în 2021. Lucrările de reparație la sectorul 2 – drumul Pârlița – Nisporeni, cu o lungime de 12,5, sunt executate de compania Rutador SRL. Pe sectorul 3 lucrările prevăd reabilitarea drumului Pârlița-Nisporeni cu o lungime de 9,54 km. La cel de-al 4–lea sector se repară traseul Păruceni – Seliște – Vânători și accesul R25 – Seliște, cu o lungime de 7.96 km.



Lucrările de reabilitare a drumului Pârlița-Bălănești-Seliște sunt realizate în cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Drumurilor Locale, pentru care Banca Mondială a acordat suport financiar Guvernului Republicii Moldova în valoare de 80 milioane de dolari.



De asemenea, ministrul a întreprins o vizită la groapa de împrumut din localitatea Cornești, raionul Ungheni, de unde sunt extrase roci sedimentare, argilă, nisip argilos și argilă nisipoasă până la o adâncime de 5 metri, folosită la construcția, repararea și modernizarea drumurilor publice. Resursele extrase din această groapă se folosesc la construcția drumului de ocolire de lângă satul Bahmut pe traseul național R1.



Drumul din satul Bahmut reprezintă o construcție de drum nou, cu o lungime de circa 5.9 km. Drumul va avea 2 benzi de circulație cu lățime de 3.50 m per bandă, cu margini pe ambele părți având o lățime de 2.50 m fiecare, inclusiv câteva podețe și trei intersecții.



Menționăm că, pe parcursul lunii iunie 2019 a existat o problemă cu autorizația și licența de a opera groapa de împrumut, iar antreprenorul a sistat colectarea materialelor din groapa de împrumut până la reînnoirea permisului și licenței. Problema a fost soluționată după ce Parlamentul a adoptat modificarea art. 74 din Codului funciar, prin care se facilitează alocarea terenurilor pentru gropile de împrumut și întoarcerea ulterioară a terenurilor în circuitul agricol, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.