În cadrul celei de-a doua zi a Reuniunii anuale în domeniul diplomației economice, Secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iuliana Drăgălin, a prezentat evoluția exporturilor Republicii Moldova pînă și pe parcursul perioadei pandemice Covid19.



Iuliana Drăgălin a menționat că un domeniu care necesită atenție și implicare sporită este promovarea exporturilor.



Evoluția comerțului exterior pe parcursul ultimilor 4 ani, 2016-2019, atestă un trend ascendent atât al exporturilor, cât și a importurilor. Astfel, în anul 2019 volumul comerțului total al Republicii Moldova este de peste 8,6 miliarde dolari SUA, ceea ce reprezintă o creștere de 1,82% comparativ cu anul 2018, iar comparativ cu anul 2016, acesta a crescut cu 42%.



Exporturile în anul 2019 au atins valoarea de 2,7 milliarde dolari SUA, înregistrând o creștere cu 2,69% comparativ cu anul 2018, și cu 35,9% comparativ cu anul 2016. Importurile la rândul lor au înregistrat volumul de peste 5 miliarde dolari SUA în anul 2019. Astfel, volumul acestora a crescut cu 1,42% comparativ cu anul 2018, iar comparativ cu anul 2016 – cu 45%.



„Pe parcursul perioadei stării de urgență și răspândirii pandemiei la nivel mondial, și anume perioada ianuarie – mai 2020, volumul comerțului exterior a înregistrat volumul de 2,9 miliarde dolari SUA. Amprenta restricțiilor și sistării activității economice o putem observa inclusiv prin intermediul datelor statistice. În acest sens, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent comerțul exterior a înregistrat o descreștere considerabilă cu 15,9%, volumul exporturilor diminuând cu 15,39%”, a precizat secretarul de stat.



Piața UE își păstrează poziția de lider pentru Republica Moldova, 63% a exporturilor fiind destinate acestei piețe pe parcursul primelor 5 luni ale anului 2020, iar 17% ale exporturilor – pieței CSI.



Totodată, este îmbucurător faptul că avem o tendință pozitivă cu privire la exportul serviciilor IT. Exporturile produselor IT au crescut pe parcursul anului 2019 la 198 milioane dolari SUA, adică în creștere cu 34% comparativ cu anul 2018. Tendinţa pozitivă de creştere s-a menţinut şi în trimestrul I al anului 2020, constituind 55,32 milioane dolari SUA, o creştere cu aproximativ 30% faţă de perioada precedentă a anului 2019.



Principalele oportunități ale Republicii Moldova în vederea promovării, dar și intensificării exporturilor în perioada post-COVID constau în valorificarea în continuare a oportunităților oferite în cadrul acordurilor de colaborare internațională, penetrarea piețelor noi de desfacere, inclusiv prin negocierea unor noi Acorduri de Comerț Liber, dezvoltarea Zonelor Economice Libere, Parcurilor Industriale, sectorului IT și implementarea unor noi proiecte, etc.



Pe lângă platformele industriale existente în proces de organizare sunt 16 Platforme Industriale Multifuncționale în 16 raioane ale țării. Platformele Industriale Multifuncționale reprezintă un instrument eficient de dezvoltare regională a țării și contribuie direct la dezvoltarea sectorului ÎMM, la implementarea tehnologiilor moderne şi inovaționale, la crearea locurilor de muncă etc., prin atragerea investițiilor și fabricarea produselor competitive destinate exportului. Dotate complet din punct de vedere al utilităților, acestea vor reprezenta „centre de excelență” pentru dezvoltarea industriei, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.