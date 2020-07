Rolul diplomației economice în promovarea investițiilor, impactul pandemiei COVID-19 asupra economiei naționale, noi instrumente de atragere și promovare a investițiilor, precum și actualele tendințele globale în acest domeniu au fost subiectele discutate în prima zi a celei de-a IV-a Reuniuni anuale în domeniul diplomației economice.



În discursul său, ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, a subliniat importanța diplomației economice în cadrul politicii externe a Republicii Moldova şi a încurajat intensificarea dialogului între instituțiile de resort şi actorii relevanți în promovarea țării noastre pe plan extern.



„Evenimentul de astăzi ne oferă posibilitatea să discutăm despre succesele și rezultatele obținute în cadrul diplomației economice, să efectuăm un schimb de opinii și să facem cunoștință cu evoluțiile în domeniile economic, IT, energetic, transport etc. Diplomația economică este un instrument important în atingerea obiectivelor de promovare a exporturilor și atragere a investițiilor”, a declarat Sergiu Railean.



De asemenea, în cadrul Reuniunii a fost prezentat ghidul investitorului, bunurile supuse spre deetatizare, platformele investiționale, au fost analizate piețele strategice pentru Republica Moldova în vederea atragerii investițiilor, precum și prezentate istoriile de succes ale investitorilor străini din țara noastră. În același timp, a fost analizat impactul pandemiei COVID-19 asupra economiei naționale.



Sergiu Railean a menționat că în contextul crizei pandemice, Ministerul Economiei și Infrastructurii și-a setat ca și prioritate digitalizarea serviciilor publice, a proceselor de interacțiune dintre mediul de afaceri și instituțiile statului. În acest sens, ministerul continuă identificarea de noi măsuri și resurse pentru realizarea obiectivelor stabilite.



În cadrul Reuniunii din acest an, a fost invitat unul dintre cei mai buni experți internaționali în materie de strategii investiționale, Declan Murphy, director Strategy Partners Ireland. Declan Murphy și-a adus contribuția în fortificarea relațiilor de business, investiții și educație dintre multe țări, fiind un ofițer al Ordinului Meritelor de Clasa I.



„Reuniunea din acest an vine ca un suport în identificarea celor mai strategice domenii și promovarea continuă și inteligentă a acestora, precum sunt agricultura organică, industria constructoare de mașini, sectorul IT. Prin intermediul acestor sectoare, putem face din Moldova un hub de dezvoltare, atractiv pentru orice investitor străin”, a declarat Rodica Verbeniuc, directoarea Agenției de Investiții.



Reuniunea este găzduită de Agenția de Investiții. În cadrul evenimentului participă reprezentanții Misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate, birourilor comercial-economice, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene, instituțiilor de resort, precum și speakeri internaționali, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.