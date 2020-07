Starea de urgență în Republica Moldova se prelungește până la 31 august. Decizia a fost aprobată, la data de 24 iulie, la ședința Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică.



Este interzis:



– Aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanței sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.



-Aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă.



-Aflarea pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracții și zone de agrement.



-Activitatea cluburilor de noapte şi a ringurilor de dans, indiferent de denumirea de firmă a unității comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).



-Desfășurarea activităților în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte. Totodată, se permite reluarea repetițiilor și activităților de pregătire a artiștilor, desfășurate de instituțiile teatral-concertistice, cu respectarea măsurilor de sănătate publică



-Activitatea taberelor de odihnă şi întremare a sănătății copiilor.



La fel, rămâne suspendat procesul educațional, cu excepția procesului de admitere, în cadrul instituțiilor de învățământ general, profesional și universitar (pentru instituțiile publice și private).



Din 1 august, se permite:



-Organizarea evenimente culturale, în aer liber, de către instituțiile teatral-concertistice și cinema, acreditate de MECC. La eveniment, vor putea participa maxim 50 de spectatori.



-Desfășurarea evenimentelor festive, cu caracter unic, cu excepția nunților și cumetriilor, în unitățile de alimentație publică, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică



-Totodată se va permite desfășurarea activităților de turism și recreere în aer liber, cum ar fi: ciclism, alergat, canotaj sau pescuit cu participarea grupurilor de cel mult 10 persoane în grup.



-Reluarea antrenamentelor și competițiilor sportive, desfășurate în spații închise de către Federațiile Sportive Naționale, acreditate de către Ministerul Educației Culturii și Cercetării, fără spectatori, cu respectarea măsurilor de sănătate publică.



Rămâne ca măsură obligatorie respectarea regimului de autoizolare timp de 14 zile, pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova.



Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să asigure respectarea strictă a următoarelor măsuri de control și combatere a infecției COVID–19:



-respectarea distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru,



-respectarea regulilor de igienă a mâinilor;



-respectarea regulilor de igienă respiratorie;



-respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabilește regimul respectiv;



-respectarea măsurilor impuse de autorități de către persoanele fizice și juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină;



-monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;



-purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale și spații publice închise, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.