Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) în colaborare cu Centrul de instruire și inovații TIC –„Tekwill”, Ambasada Suediei în Republica Moldova, USAID Moldova și UNDP Moldova au lansat luni, 27 iulie, programul de formare continuă a cadrelor didactice în scopul promovării domeniului IT. Astfel, pe parcursul a 5 săptămâni, 216 de cadre didactice din 77 instituții de învățământ general din țară vor beneficia de un program complex de dezvoltare profesională continuă, privind implementarea disciplinelor opționale: Programarea Algoritmilor în C/C++ (cl. VII-XII); Proiectarea și Dezvoltarea Web (cl. VII-XII); Design Grafic (cl. VII-XII); Inteligența Artificială (cl. XI-XII); Proiectarea și Dezvoltarea Aplicațiilor Mobile (cl. X-XII); Inițiere în Securitate IT (cl. X-XII), în instituțiile de învățământ general începând cu 1 septembrie 2020.



Ministrul Igor Șarov a mulțumit Centrului de instruire și inovații TIC –„Tekwill” pentru suportul oferit la elaborarea curricula pentru cele 6 discipline opționale din domeniul TIC aprobate de MECC pe 25 iunie 2020. „Avem toată încrederea că activitățile ce vor purta sloganul „Tekwill în fiecare școală” vor realiza pe deplin obiectivele Ministerului Educației, Culturii și Cercetării prin pregătirea cadrelor didactice în adoptarea și promovarea tehnologiilor informaționale și asigurarea calității și relevanței competențelor TIC pentru activitatea profesională, în condițiile unei economii digitale, prin armonizarea educației TIC în Republica Moldova cu cerințele actuale ale pieței muncii”, a subliniat oficialul.



Instruirile vor avea loc online pe aplicațiile Zoom și Google Meet. Fiecare curs va avea câte 3 grupe/clase online, iar fiecare grupa va parcurge în jur de 60 de ore de pregătire și mentorat online. Pentru pregătirea profesorilor au fost selectați 4 formatori naționali, care au o vasta experiență atât pedagogică cât și din industrie. Echipa de formatori-mentori vor continua sa ghideze și sa-i susțină pe profesori pe întregul an academic 2020-2021.



Programul de instruire a cadrelor didactice va continua și în vara anului 2021 pentru profesorii din școlile actuale cât și din alte școli care vor dori extinderea ofertei curriculare în anul de studii 2021-2022.



Amintim că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC și Centrul de instruire și inovații TIC –„Tekwill” au semnat un Memorandum de înțelegere privind „Dezvoltarea competențelor digitale, IT și STEM pe tot parcursul vieții”.