„Ne propunem să restabilim ramura de producere a semințelor în țara noastră. Aceasta are un potențial economic mare”, declarația a fost făcută de premierul Ion Chicu, în vizită la Institutul de Cercetări a Culturilor de Câmp "Selecția" din Bălți. Instituția este specializată în producerea și elaborarea tehnologiilor de cultivare a culturilor de câmp.



Ion Chicu a vizitat terenurile experimentale unde cresc diferite soiuri de culturi autohtone și europene. Prim-ministrul a rămas impresionat de randamentul eficient al soiurilor de semințe de grâu moldovenesc cu o roadă de 11 tone la hectar, semințele de soia – 4 tone/ha, cu un conținut sporit de proteine, etc.



„Aici avem un patrimoniu pe care dacă îl pierdem nu o să ne ierte nici a 9-a generație de moldoveni pentru că pe urmă nu-l mai poți restabili. Aici am văzut potențialul țării de a restabili producerea de semințe de mai multe culturi de grâu, porumb, floarea-soarelui și soia. Sunt soiuri unice care sunt foarte adaptate la condițiile climaterice pe care le avem. Deci, Moldova are potențial de producere a semințelor”, a spus premierul.



Guvernul planifică implementarea unui program de restabilire a sistemului de producere semincer. Statul va subvenționa producătorii autohtoni de semințe, agricultorii care vor folosi acest material săditor, fermierii care vor respecta asolamentul și cei care vor utiliza îngrășămintele organice.



Ion Chicu a discutat cu directorul și angajații Institutului, care au informat premierul despre problemele cu care se confruntă: reîntoarcerea în proprietate a terenurilor pe o suprafață de cca 1200 ha, lipsa tinerilor specialiști în domeniul cercetării și reprofilarea clădirii unei grădinițe vechi, în calitate de spațiu locativ pentru angajați, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.



Prim-ministrul a asigurat că Guvernul va oferi sprijinul necesar pentru soluționarea problemelor confruntate: „Subiectul producerii de semințe va fi abordat prioritar de Guvern. Suntem interesați în dezvoltarea acestei ramuri. Va fi o altă atitudine”.