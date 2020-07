Acestea sunt datele unei analize efectuate de Ministerul Economiei și Infrastructurii în ceea ce privește impactul utilizării de către populație a echipamentelor eficiente energetic.



Potrivit MEI, utilizarea aparatelor de uz casnic eficiente energetic are avantaje nu doar de ordin financiar, dar și de mediu, iar în timp, se va reflecta și asupra reducerii dependenței țării de resursele energetice importate.



Deoarece aparatele de uz casnic eficiente energetic consumă mult mai puțină energie electrică decât aceleași aparate aparținând unei clase de eficiență energetică mai joasă, populația va putea reduce din cheltuielile anuale pentru energia electrică. De exemplu, un frigider de clasa A+++ va consuma anual cca. 160 kWh/an, în timp ce un frigider de clasa B va consuma cca. 434 kWh/an. Dacă o persoană decide să schimbe un frigider de clasa B cu unul de clasa A+++, anual, această persoană va economisi peste 517 lei. Înlocuind aparatele vechi cu cele noi, consumul de energie electrică va scădea considerabil, iar diferența de preț dintre ele poate fi acoperită din contul economiei de energie electrică într-o perioadă de cca. 5-6 ani. Această perioadă poate varia în funcție de variația prețului la energia electrică.



„Cererea pentru energie electrică crește în fiecare an, iar Republica Moldova depinde 74% de resursele energetice importate. Această dependență creează un risc mare asupra securității energetice a țării. O soluție imediată, care ar reduce din acest risc, ar fi optimizarea consumului energetic. Având în vedere că 42% din consumul anual de energie electrică este folosit de gospodăriile casnice, cumpărarea unor electrocasnice cu un consum redus de energie electrică reprezintă o soluție bună atât pentru consumator, cât și pentru stat”, susține ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean.



Nu în ultimul rând, consumul mare de energie electrică duce la poluarea masivă a mediului. Numărul de electrocasnice per gospodărie este în continuă creștere. În anul 2009, folosirea aparatelor casnice a însemnat 513,36 mii tone de CO2 emise. De aceea, contează ca fiecare cetățean să fie conștient de impactul pe termen scurt și lung produse de electrocasnicele ineficiente energetic.



Din anul 2014, majoritatea aparatelor electrice de uz casnic puse pe piață trebuie să fie însoțite de o etichetă energetică ce informează consumatorul despre consumul de energie al acestuia. Vânzătorii, fie în magazinele fizice, fie în cele online, sunt obligați să pună la dispoziția consumatorilor informații detaliate despre puterea și consumul zilnic și anual al unui aparat electric.



Etichetele energetice împart produsele electrocasnice în clase de eficiență energetică de la A la G, unde G înseamnă mai puțin eficient sau un consum mai mare de energie.