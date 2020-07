Proiectul de modificare a Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației a fost aprobat de Legislativ, în cadrul ședinței de astăzi, în ambele lecturi. Scopul acestuia constă în crearea mecanismului de finanțare a proiectelor de dezvoltare a inovațiilor și afacerilor pentru start-up-urile din domeniul tehnologiilor informaționale (IT).



Prin proiect se propune crearea unui Fond de susținere a inovațiilor digitale care ar putea beneficia de finanțare mixtă: atât din bugetul de stat, cât și din mijloacele partenerilor de dezvoltare. Utilizarea mijloacelor Fondului va fi administrată și monitorizată de către un Consiliu de coordonare, cu participarea reprezentanților sectorului asociativ și partenerilor de dezvoltare.



De asemenea, autorii propun majorarea venitului lunar asigurat al angajaților rezidenților parcurilor IT de la 60% la 68% din salariul mediu prognozat pe economie.



Autorii argumentează că industria IT este afectată de consecințele pandemiei COVID-19, fapt care a cauzat reducerea veniturilor, optimizarea cheltuielilor administrative și a celor pentru angajați. Cel mai mult au de suferit companiile mici și start-up-urile, anunță Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.