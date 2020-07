Deputații au votat în lectura finală, în cadrul ședinței de astăzi, un proiect de modificare a Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii, Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.



Acesta prevede, printre altele, o reglementare mai eficientă a activității agențiilor private ce prestează servicii de intermediere a muncii cu scopul angajării peste hotare. Inspectoratul de Stat al Muncii va realiza controale, inclusiv inopinate, în vederea identificării cazurilor de intermediere a muncii în străinătate de către intermediarii nelicențiați, precum și în vederea preveniri cazurilor de trafic de persoane, muncă forțată și a altor circumstanțe ce ar putea afecta drepturile lucrătorilor în străinătate.



Totodată, se propune modificarea procedurii de obținere a licenței, care la momentul actual, în opinia autorilor proiectului, împiedică desfășurarea legală a activității de plasare în câmpul muncii. Astfel, se propune introducerea licenței unice. Drept urmare, agențiile private vor obține o singură licență și vor declara la Agenția Servicii Publice partenerii străini cu care colaborează, pentru a fi incluși în licență.



Un alt aspect îl constituie introducerea contractului de intermediere, care va fi încheiat în mod obligatoriu între persoana aflată în căutarea unui loc de muncă în străinătate și agenția privată.



În același timp, conceptul de „angajare asistată” este aliniat la cele mai bune practici europene, oferindu-se prestatorilor de servicii sociale din domeniul privat și asociativ posibilitatea de a presta servicii de angajare asistată pentru persoanele cu dizabilități.



De asemenea, proiectul definește procedura de desfășurare a activității de muncă în calitate de auto-angajat, dar și recunoașterea unor altor tipuri de relații de muncă prezente la moment pe plan internațional.



Totodată, prin proiect se propune introducerea conceptului de „tineri NEET” (Youth not in employment, education or training – Tineri care nu sunt integrați în procesul de educație, pe piața muncii sau instruiri). Proiectul presupune contractarea serviciilor de identificare a tinerilor NEET de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă de la prestatorii acreditați în acest sens, care au misiunea de identificare a tinerilor NEET, evaluare a problemelor cu care se confruntă, informarea acestora cu privire la diversele servicii, inclusiv pentru a fi integrați pe piața muncii.



Conform datelor Biroului Național de Statistică, în 2019, aproape o treime din populația tânără de 15-29 ani (cca 28%) făcea parte din categoria tinerilor NEET, care sunt susceptibili să devină beneficiari de asistență socială, emigranți sau dependenți de remitențe, și prin urmare, nu contribuie la creșterea economică a țării.



Proiectul presupune și alte modificări ale legislației, inclusiv excluderea prevederilor ce țin de suspendarea plății ajutorului de șomaj pe perioada antrenării în măsuri active de ocupare a forței de muncă cu scopul sporirii protecției sociale a șomerilor. De asemenea, se introduc și garanții de informare adecvată a cetățeanului privind riscurile, drepturile, dar și obligațiile ce rezultă din plasarea în câmpul muncii în străinătate, anunță Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.