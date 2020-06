Ion Chicu a participat la ședința Consiliului Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Premierul a vorbit despre faptul că Republica Moldova, de rând cu toate țările lumii, parcurge o criză economică. Vor fi afectate toate domeniile de activitate economică. Guvernul întreprinde măsuri pentru a menține consumul intern, a conserva locurile de muncă și se concentrează pe investițiile publice în drumuri și alte infrastructuri pentru crearea locurilor de muncă și creșterea nivelului de viață. O altă prioritate a Executivului este industrializarea țării prin crearea a 16 platforme industriale în raioanele Republicii Moldova. 50 de milioane de lei vor fi alocate de Guvern pentru conectarea acestora la rețelele de comunicații. Vor fi create condițiile favorabile pentru companiile industriale să investească în țara noastră.



„În luna iunie 2020 veniturile la bugetul de stat s-au egalat cu cele din iunie 2019, e meritul business-ului. Atrag atenția asupra programului de subvenționare a plăților aferente salariilor. Până acum au fost înaintate până la 300 de cereri în sumă totală de cca 12 mil. lei, dar Guvernul a bugetat 300 milioane de lei în acest scop. Este nevoie de o informare mai intensă a agenților economici, mizăm pe sprijinul dvs. Oamenii de afaceri muncesc pentru ei și pentru țară. Au grijă să achite salarii, aduc taxe la buget. Oamenii de afaceri sunt direct interesați ca țara să se dezvolte. Din păcate, avem prea multă polemică politică și prea puține discuții despre modernizarea țării. Sper că nu va mai continua mult. Se simte necesitatea unor schimbări mari în țară”, a spus Prim-ministrul.



Sergiu Harea, Președintele CCI a prezentat informația despre rezultatele activității Camerei pentru primele cinci luni ale anului 2020. În perioada pandemiei, CCI a fost preocupată de oferirea asistenței mediului de afaceri, activitatea căruia a fost afectată.



Pe 13 mai 1999, Parlamentul a adoptat Legea Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. CCI este o asociație non-guvernamentală constituită cu scopul de a susține mediul de afaceri din RM. Camera are peste 1100 membri cu activități în comerţ, industrie, agricultură, transport, construcţii, IT, prestări servicii etc.



Pentru a susține membrii CCI întreprinde acțiuni de promovare a membrilor și a produselor și serviciilor lor. Organizează misiuni economice, business-forumuri, expoziţii, concursuri antreprenoriale, și altele în țară și peste hotare. CCI apără interesele oamenilor de afaceri în fața autorităților publice și oferă servicii de consultanță, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.