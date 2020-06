Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a desemnat șase organizații nonguvernamentale câștigătoare a Programului de Granturi mici, ediția 2020, dedicat susţinerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova.



La concurs au participat 23 organizații nonguvernamentale care implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii în domeniul îmbătrânirii active la nivel naţional, cât şi regional. Organizațiile au prezentat la concurs proiecte care au avut drept scop elaborarea și aprobarea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, a strategiilor de integrare a perspectivei îmbătrânirii, crearea organizaţiilor de ajutor reciproc a vârstnicilor, promovarea participativă a vârstnicilor prin implementarea programelor de instruire în artizanat și a activităților social - culturale în mediul rural, implicarea vârstnicilor în activități de voluntariat şi dialog intergenerațional.



În urma examinării și evaluării dosarelor, Comisia de examinare a decis acordarea granturilor următoarelor Asociații Obștești:



1. AO Asociaţia Culturală ,,Veselia”, mun. Chişinău, care își propune ca scop sporirea gradului de incluziune socială, îmbătrânire activă și sănătoasă a persoanelor în etate în cadrul desfășurării diferitor activități de agrement pentru aceștia;



2. AO “Ecologie pentru Sănătate”, mun. Ungheni, va dezvolta competențele participării sociale și voluntariat pentru 30 vârstnici 60+ și 10 tineri din s.Costuleni și or.Ungheni pentru bunăstare și menținerea traiului independent;



3. AO “Casa Părintească”, s. Palanca, raionul Călărași, are ca scop promovarea participativă a vârstnicilor și a îmbătrânirii active în raionul Călărași prin implementarea programelor de instruire în artizanat și a activităților social - culturale în mediul rural;



4. AO “Nufărul”, or. Rezina, își propune să creeze un Centru de Educație pentru persoanele 60+ în Biblioteca Publică Solonceni - serviciu pentru îmbătrânirea activă;



5. AO “Andromeda”, s. Ţareuca, raionul Rezina, are ca scop crearea condiţiilor favorabile la Centrul de Educaţie și implicarea persoanelor în etate la menţinerea şi ameliorarea calităţii vieţii.



6. Fundaţia Filantropică “Open Gates”, mun. Chişinău, își propune implicarea vârstnicilor activi în cîmpul de muncă, crearea mediului de comunicare intergeneraționale, îmbunătățirea stării psiho-emoționale a pensionarilor activi, prin crearea micilor ateliere de cusut în cadrul Centrelor de Plasament Temporar.



Amintim că, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a lansat ediția IV a Programul de Granturi mici, dedicat susţinerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova, în luna ianuarie curent. Durata implementării proiectelor este de 4 luni, iar suma totală oferită este de 283310 lei, acordată din bugetul de stat.