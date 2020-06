Oportunitățile de investiții în Republica Moldova au fost discutate cu potențialii investitori belgieni, membri ai Camerei de Comerț Româno-Belgiană (BEROCC), în cadrul unui webinar de afaceri. Pe platforma online s-au reunit 83 de companii belgiene, reprezentanți ai Agenției de Investiții, Zonelor Economice Libere, Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Moldova IT Park, Asociației Naționale a Companiilor Private din Sectorul TIC.



Scopul evenimentului a fost de a informa antreprenorii belgieni despre oportunitățile investiționale în țara noastră. În acest sens, reprezentanții instituțiilor publice au prezentat condițiile de derulare a afacerilor și facilitățile oferite investitorilor în diferite sectoare ale economiei naționale.



De asemenea, în cadrul evenimentului au fost conectați și managerii companiilor belgiene, care activează în Moldova, vorbind despre experiența lor de business în țara noastră.



„Belgia este un partener economic important, fapt reflectat în volumul comerțului bilateral, care în ultimul an a depășit 54 de milioane de dolari, iar în perioada ianuarie-martie 2020, volumul total al comerțului a fost de peste 11 milioane de dolari. Valorificând toate oportunitățile existente, putem consolida cooperarea dintre țările noastre și crește volumul schimburilor comerciale. Guvernul de la Chișinău își concentrează eforturile pe crearea unui mediu de afaceri favorabil și pentru atragerea investițiilor prin îmbunătățirea cadrului legal, modernizarea infrastructurii, protecția investițiilor, reducerea barierelor birocratice, îmbunătățirea administrării fiscale și vamale”, a spus Sergiu Railean.



Printre sectoarele în care oamenii de afaceri belgieni sunt interesați să investească sunt IT, energetic, automotive, infrastructură.



În prezent, Republica Moldova găzduiește peste 150 de întreprinderi belgiene, investițiile în capitalul social însumând 246,342 milioane de lei. După valoarea capitalului investit, Belgia se află pe locul 14 printre principalii investitori ai Republicii Moldova.