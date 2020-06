Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) organizează Târgul online al locurilor de muncă, ediția a XVIII-a, cu tematica „Locuri de muncă în Moldova”, la care participă peste 150 de companii, cu peste 2700 oferte de muncă. Târgul se desfășoară în perioada 08-15 iunie 2020, pe platforma: www.e-angajare.md și are drept scop promovarea locurilor de muncă vacante din întreaga țară.



Potrivit Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, prin intermediul platformei online, companiile au posibilitatea de recrutare electronică a potențialilor angajați, iar persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv cele reîntoarse de peste hotare, pot aplica online și în timp real la posturile de muncă disponibile în Republica Moldova, în domenii precum industria prelucrătoare, sănătate și asistență socială, servicii de transport, comerț cu ridicata și amănuntul, administrare publică și apărare, etc.



Pentru a se informa cu privire la angajarea în câmpul muncii, persoanele interesate vor putea participa la prezentările tematice desfășurate pe platforma Zoom și discuta direct cu reprezentanții ANOFM. Totodată, pagina electronică va putea fi accesată, în timp real, timp de opt zile, din orice colț al lumii, iar persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă vor putea aplica direct CV-ul pentru oferta de muncă dorită.



Aflată la cea de-a XVIII-a ediție, platforma târgului on-line al locurilor de muncă a înregistrat până în prezent peste 40500 de vizite, evenimentul fiind accesat din: Moldova, România, Ucraina, Franța, Germania, Rusia, Italia, SUA, Marea Britanie, Suedia, Belgia, Elveția etc.



Evenimentul este organizat de ANOFM, în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu suportul proiectul PNUD „Migrație și dezvoltare locală”, finanțat de Guvernul Elveției.



Mai multe informații, aflați pe pagina Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă: http://anofm.md/.