Potrivit Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, cursul este destinat fermierilor tineri și femei care doresc să inițieze o afacere sub orice formă de organizare juridică și care doresc să acceseze ”Subvenții în avans pentru proiectele START-UP”. De asemenea, această instruirea este indicată și doritorilor de a aplica la ”Măsura 3. Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole”, în cadrul celui de-al doilea Apel de recepționare a cererilor de solicitare a subvenției în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, lansat de Agenția de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură (AIPA). Categoriile eligibile de solicitanți pentru Măsura 3 sunt persoane juridice sau fizice înregistrate în localitățile rurale care lansează sau dezvoltă activități non agricole.



Înregistrarea la curs se efectuează prin trimiterea unui mesaj cu datele de contact la adresa electronică: instruire@agrofarm.md sau la numărul de telefon 068882211.Organizarea activităților este coordonată cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și Agenția de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură (AIPA) cu suportul Fondului Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR).



FARM este acreditată în organizarea instruirilor specializate pentru antreprenori, inclusiv inițierea de start-up-uri, în domenii precum planificarea și dezvoltarea afacerii, prevederile legislației, management, marketing și vânzări, resurse umane, administrare financiară, dar și alte domenii. va avea loc cursul de instruire în domeniul antreprenoriatului, online, și care va fi organizat în parteneriat cu ONG "ProEntranse. Cursul este destinat fermierilor tineri și femei care doresc să inițieze o afacere sub orice formă de organizare juridică și care doresc să acceseze ”Subvenții în avans pentru proiectele START-UP”. De asemenea, această instruirea este indicată și doritorilor de a aplica la ”Măsura 3. Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole”, în cadrul celui de-al doilea Apel de recepționare a cererilor de solicitare a subvenției în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, lansat de Agenția de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură (AIPA). Categoriile eligibile de solicitanți pentru Măsura 3 sunt persoane juridice sau fizice înregistrate în localitățile rurale care lansează sau dezvoltă activități non agricole.



Înregistrarea la curs se efectuează prin trimiterea unui mesaj cu datele de contact la adresa electronică: instruire@agrofarm.md sau la numărul de telefon 068882211.Organizarea activităților este coordonată cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și Agenția de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură (AIPA) cu suportul Fondului Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR).FARM este acreditată în organizarea instruirilor specializate pentru antreprenori, inclusiv inițierea de start-up-uri, în domenii precum planificarea și dezvoltarea afacerii, prevederile legislației, management, marketing și vânzări, resurse umane, administrare financiară, dar și alte domenii.