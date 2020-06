Planurile investiționale pentru Proiectul Digital Park au fost abordate în cadrul unei discuții de lucru întreprinse de ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, cu conducerea Grupului de companii StarNet, investitorul principal al proiectului.



Potrivit directorului general Digital Park, Aurelia Salicov, implementarea proiectului are loc în mai multe etape. La moment este gata blocul A, în care activează deja companii IT cu peste 1000 de angajați. Pentru etapa a doua a proiectului este planificată dezvoltarea infrastructurii de afaceri cu încă 25 mii metri pătrați. Spațiile sunt destinate oficiilor, sălilor de conferință și altor spații conexe necesare.



„În era digitalizării, în care comunicarea și conexiunile rapide sunt vitale, Digital Park este un spațiu favorabil dezvoltării afacerilor. Iar astăzi, moment în care criza pandemică a generat premise considerabile să regândim instrumentele prin care relansăm economia, proiecte precum Digital Park sunt platforme de suport care pot răspunde cel mai bine nevoilor de dezvoltare a companiilor din această industrie. Ministerul Economiei și Infrastructurii este gata să pună la dispoziție cadrul necesar pentru avansarea cu succes și extinderea proiectului”, a spus Sergiu Railean.



Ministrul Railean a subliniat necesitatea creării și extinderii infrastructurii de afaceri necesare pentru dezvoltarea afacerilor de perspectivă și creării locurilor de muncă bine plătite în Moldova, stimularea startup-urilor tehnologice și industriilor creative bazate pe soluții IT.



„Am finalizat etapa întâi de implementare a proiectului, iar în continuare ne propunem să reconstruim hala industrială în spații de lucru și să construim un bloc cu 15 etaje. Scopul final al proiectului este crearea condițiilor de acomodare pentru 3000 de locuri de muncă în domeniul IT și extinderea infrastructurii de afaceri cu 25 mii metri pătrați”, a spus Aurelia Salicov.



Digital Park este un proiect investițional, conceput pentru a deveni o platformă specializată în găzduirea companiilor tehnologice cu experiență și a startup-urilor. Inițiativa a obținut noi oportunități de dezvoltare, odată cu implementarea legislației privind parcurile IT în Republica Moldova și este un punct de atracție pentru companiile locale și internaționale, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.