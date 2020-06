Întreprinderile mici și mijlocii vor fi susținute în procesul de digitalizare a afacerilor. Astăzi, în cadrul unui eveniment online a reprezentanților Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) și Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) ca răspuns la provocările la care au fost supuse companiile autohtone în perioada crizei epidemiologice și stării de urgență a fost lansat un nou instrument de suport a digitalizarii ÎMM-urilor.



Această inițiativă de suport are ca scop de a susține transformarea și dezvoltarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii pentru a valorifica potențialul inovativ și a facilita accesul companiilor pe piețele interne și externe.



„Astăzi lansăm un nou program de suport pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și punem la dispoziția antreprenorilor 20 milioane lei pentru dezvoltarea instrumentelor de comerț electronic. Acest instrument de susținere va ajuta producătorii autohtoni să-și digitalizeze procesele de business și să vândă produsele sau serviciile pe platforme online. Mulțumesc colegilor de la ODIMM, pentru că în termeni restrânși au reușit să elaboreze acest program și să identifice resursele financiare necesare pentru a oferi o soluție oamenilor de afaceri, afectați de restricționarea comerțului pe durata crizei pandemice”, a declarat Sergiu Railean.



Potrivit directorului general ODIMM, Iulia Costin, Programul are drept scop acordarea suportului întreprinderilor în crearea de pagini web, magazine online, dar și oferirea de granturi pentru achiziționarea de tehnologii și soluții digitale.



„Cel puțin 100 IMM, beneficiari ai programului, vor primi un „voucher” în valoare maximă de 20 000 lei pentru accesarea serviciilor de consultanță și mentorat în vederea dezvoltării propriei pagini web, setării pe pagini de socializare, elaborării profilului online și realizării descrierilor companiilor și produselor etc. De asemenea, antreprenorii vor beneficia de suport financiar în valoare de 200 000 lei pentru achiziționarea de echipamente și softuri în scopul introducerii noilor tehnologii în contextul digitalizării IMM și eliminării sau minimizării riscurilor impuse de piață pentru cel puțin 20 de întreprinderi”, a menționat Iulia Costin cu referire la oportunitățile programului.



Pentru a putea obține acest suport, solicitantul trebuie să fie o entitate juridică, înregistrată conform Legii cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, să demonstreze necesitatea digitalizării și impactul asupra afacerii, să își desfășoare activitatea pe teritoriul Republicii Moldova și să dețină produse sau servicii rezultate din propria activitate antreprenorială.



Aplicația și formularele pentru înscrierea la Programul de digitalizare a IMM-urilor vor fi disponibile începând cu data de 10 iunie 2020 pe pagina web a ODIMM - www.odimm.md.