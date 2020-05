Reprezentanții Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii, S.A. Termoelectrica și ai Băncii Mondiale au negociat, la 26 mai anul curent, proiectul Acordului de împrumut între Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică.



Costul total al proiectului ce urmează a fi finanțat din resursele de credit ale BIRD constituie 92 mil EUR (echivalent a 100 mil USD), care are drept scop continuarea eforturilor de modernizare a infrastructurii termoenergetice a S.A. Termoelectrica, începute în cadrul Proiectului de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizat cu energie termică din 2015.



Proiectul propus va fi structurat în următoarele componente:



1.Optimizarea platformei de generare a energiei termice și electrice:



1.1. Modernizarea generării CET, Sursa-1,



1.2. Majorarea eficienței procesului de cogenerare,



1.3. Dezvoltarea și instalarea unui sistem informațional de management pentru S.A. Termoelectrica,



1.4. Dezvoltarea și instalarea unui sistem de simulare hidraulică modern și interactiv.



2. Investiții în eficiență energetică. Componenta respectivă va finanța investițiile în eficiență energetică în clădirile publice și rezidențiale selectate, inclusiv investițiile pilot de trecere la distribuția pe orizontală și reabilitare termică.



3. Managementul proiectului. Componenta respectivă va finanța: (i) sprijinul acordat UCIPE pentru activitățile de gestionare a proiectului, cum ar fi aspectele fiduciare, de salvgardare, monitorizare și raportare a proiectului și Costurile Operaționale, inclusiv prestarea serviciilor de consultanță; (ii) efectuarea auditurilor în cadrul proiectului.



Acțiunile incluse în Proiect au scopul de a majora eficiența și fiabilitatea producerii energiei termice în mun. Chișinău, precum și de a îmbunătăți calitatea și eficiența serviciilor de termoficare.



Instituțiile implementatoare a proiectului sunt S.A. Termoelectrica și Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energetic subordonată Ministerului Economiei și Infrastructurii (creată prin Hotărârea Guvernului nr.1276 din 21 decembrie 2000).



Termenul maxim de implementare este până la 31.12.2025. Maturitatea împrumutului este de 30 de ani, inclusiv 5 ani perioada de grație.



Beneficiar al Proiectului reprezintă S.A. Termoelectrica. Proiectul sprijină investițiile în infrastructura SACET și capacitatea S.A. Termoelectrica, sporind astfel viabilitatea operațională și financiară, eficiența și durabilitatea întreprinderii. Proiectul va realiza aceste obiective prin abordarea problemei privind echipamentele învechite, determinând astfel o creștere a eficienței și fiabilității surselor.



Totodată, beneficiarul final a Proiectului reprezintă populația orașului Chișinău, care locuiește în blocuri de apartamente și case conectate sau care urmează a fi conectate la SACET și/sau clădiri publice și administrative, inclusiv grădinițe, școli și spitale, precum și clădiri industriale și comerciale. Persoanele vor beneficia de o fiabilitate îmbunătățită a furnizării energiei termice, o calitate mai bună a serviciilor de termoficare, un control mai bun al consumului de căldură și un nivel mai înalt de confort. Serviciile de termoficare îmbunătățite vor aduce beneficii în special: (a) gospodăriilor cu venituri mici, care nu-și pot altfel permite un serviciu de termoficare de calitate; (b) femeilor, care lucrează sau stau acasă mai des decât bărbații; (c) persoanelor în etate și (d) copiilor și personalului angajat în grădinițe, școli, alte instituții de învățământ și instituții medicale.



Potrivit Ministerului Finanțelor, Acordul de împrumut va intra în vigoare urmare a îndeplinirii tuturor procedurilor necesare în acest sens, inclusiv semnare, ratificare, etc.