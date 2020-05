Secretarul de stat, Lilia Palii, a participat la o ședință online organizată de Comisia Europeană în cadrul căreia a fost prezentată situația generală în țările partenere EU4Environment în contextul COVID-19, planurile de restabilire post pandemie și impactul lor asupra dezvoltării economiei verzi.



Consultările din cadrul EU4Environment au loc ca parte a procesului de coordonare regională a proiectului și de implementare a rezultatului 1 – un proces decizional mai verde; acțiunea 1.1: – responsabilitatea privind economia verde, coerența politicilor și coordonarea intersectorială, precum și rezultatul 5 – schimb de cunoștințe și coordonare regională.



Lilia Palii a menționat că, în această perioadă dificilă, Guvernul de la Chișinău a adoptat o serie de măsuri economice pentru atenuarea impactului asupra mediului de afaceri, precum: rambursări de TVA, amânarea plăților și alocarea subvențiilor.



„Pentru a diminua efectele negative ale crizei, Ministerul Economiei și Infrastructurii este în proces de elaborare a unui Program privind măsurile economice post COVID-19, pentru 2020-2021, menit să asigure recuperarea economiei în urma pandemiei, îmbunătățirii situației macroeconomice și a bunăstării populației.Mai mult, MEI, cu sprijinul experțior internaționali, este în proces de elaborare a unui document de planificare strategică care are drept scop încorporarea de politici de atragere a investițiilor străine directe și de promovare a exporturilor, sprijinirea sectorului IMM-urilor, dezvoltarea inovației și modernizării tehnologice, tranziția la economia durabilă și digitală”, a precizat secretarul de stat.



Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii, Lilia Palii a menționat despre contribuția guvernamentală la relansarea activităților economice și alinierea la obiectivele de mediu, prin lansarea Programului pentru IMM-uri ecologice (Program on Greening SMEs), planificat pentru 3 iunie 2020. În cadrul acestui program de stat, care va fi implementat în următorii 3 ani, IMM-urile vor primi sprijin metodologic și financiar pentru ecologizarea activității și produselor, vor obține mai multe beneficii economice și vor reduce impactul negativ asupra mediului.



Proiectul regional European Union for Environment are scopul de a acorda asistență țărilor Parteneriatului Estic: Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia și Ucraina în asigurarea utilizării durabile a capitalului natural, îmbunătățirea calității mediului și bunăstării populației și stimulării creșterii economice. Proiectul este implementat în perioada 2019-2022 și are un buget total de circa 20 milioane de euro pentru 6 țări și 5 instituții de implementare – OECD, UN ECE, UN Environment, UNIDO și Banca Mondială.