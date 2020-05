Declarația a fost făcută luni la o conferință de presă de procurorul general, Alexandr Stoianoglo. Potrivit lui procuratura dispune de probe incontestabile care indică că anume cetățeanul Plahotniuc este beneficiarul banilor obținuți sub formă de credite de la BEM, prin intermediul Grupului Șor, acoperite în consecință, din mijloacele financiare ale Băncii Naționale a Moldovei.

Discursul Procurorului General, Alexandr Stoianoglo, în cadrul briefing-ului de presă:



Mă bucur să ne revedem după o pauză condiționată de starea de urgență, care pe lângă toate, a restricționat chiar și efectuarea anumitor acțiuni de urmărire penală.



În această perioadă, unii s-au grăbit să ne acuze de pasivitate, de lipsă de progres și chiar de nedorința de a face lumină în dosarele de rezonanță. Să știți că a fost exact invers.



Așadar, briefing-ul de astăzi îl dedicăm evoluției investigațiilor în dosarul, întitulat generic ”FURTUL MILIARDULUI”.



Cu siguranță, societatea deja de mult timp așteaptă rezultate pe acest caz. Este o restanță majoră a Procuraturii, dar și a tuturor organelor de drept per ansamblu, care au întârziat nepermis de mult în aflarea adevărului.



Preluând mandatul am declarat că investigarea ”FURTULUI MILIARDULUI” va fi nu doar o prioritate în activitatea Procuraturii, ci va deveni piatra de încercare a tot ceea ce înseamnă potențial profesional instituțional.



Chiar în prima zi de mandat am spus că: ”societatea trebuie să iasă din starea de frică” în care s-a aflat o bună perioadă de timp.



Astăzi, ași mai completa că nu doar de FRICĂ trebuie să scăpăm, ci să ne debarasăm și de MINCIUNĂ, în care a fost ținută întreaga societate.



Nu cred că ceea ce voi prezenta astăzi va fi o noutate, pentru că faptele erau evidente din start. Doar că în condițiile FRICII și a MINCIUNII, care paralizase societatea și structurile de stat, nimeni nu îndrăznea să investigheze obiectiv aceste fapte.



În calitate de Procuror General, e de datoria mea să informez, să readuc justiția socială, să asigur investigarea obiectivă a acestei cauze penale și să fac tot posibilul pentru recuperarea prejudiciului cauzat nu doar statului, ci și fiecăruia dintre noi.



Începând cu anul 2015, beneficiarii ”FURTULUI MILIARDULUI” erau divizați în 3 grupuri de interese: Grupul Platon, Grupul Șor și Grupul Filat.



Platon și Filat au fost condamnați, dosarul Șor fiind încă pe rolul instanței de judecată.



O lungă perioadă de timp nu au fost publicate cele două rapoarte Kroll, iar noi am constatat că acest lucru nu a fost întâmplător. Vă reamintiți de declarațiile potrivit cărora majoritatea oamenilor care se regăsesc în raportul Kroll sunt „absolut onești”?



În fapt, s-a stabilit că, în Raportul Kroll se face trimitere la încă un grup de influență – GRUPUL PLAHOTNIUC, despre care, oficial, nicăieri nu se menționa.



Totuși, analizând materialele dosarelor în privința figuranților amintiți mai sus, dar și alte materiale relevante, care intenționat au fost ignorate și lăsate fără apreciere juridică, s-a conturat implicarea activă a grupului Plahotniuc în frauda bancară – dovezi care, de fapt, existau chiar de la bun început.



Studiind ansamblul de cauze penale vizând ”FRAUDA BANCARĂ”, dar și alte materiale procesual-penale, efectuând suplimentar o serie de măsuri operative, am reușit să stabilim următoarele:



UNU: Dosarul în privința cetățeanului Veaceslav Platon a fost falsificat în totalitate. Acuzarea a fost întemeiată pe aprecieri intenționat denaturate și interpretarea eronată a faptelor, care rezultau din acuzațiile în privința lui Șor. Prin urmare, cetățeanul Platon a fost absolut ilegal condamnat și, respectiv, ilegal își ispășește pedeapsa.



În baza probelor acumulate, Procuratura va iniția procedura de revizuire a sentinței în privința acestuia și va insista pe examinarea echitabilă a cazului, cu garantarea tuturor drepturilor procesuale ale acestuia – lucru, de care, anterior, a fost privat.



Pentru a evita tot felul de speculații, vom cere instanței de judecată să examineze dosarul în regim transparent, în cadrul unui proces echitabil, pentru a permite societății să dea apreciere materialelor care au stat la baza învinuirii acestuia, a afla cine, de fapt, stă în spatele acestor falsuri și cine, în realitate, a beneficiat de mijloacele financiare sustrase.



DOI: Unul dintre principalii beneficiari ai furtului miliardului este Vladimir Plahotniuc. Dispunem de probe incontestabile care indică că anume cetățeanul Plahotniuc este beneficiarul banilor obținuți sub formă de credite de la BEM, prin intermediul Grupului Șor, acoperite în consecință, din mijloacele financiare ale Băncii Naționale a Moldovei.



În total, peste – o sută de milioane de dolari americani.



Suma a fost direcționată spre procurarea pachetului de acțiuni al unei bănci, clădirii companiei de asigurări ASITO, Casa Modei și hotelul ”Național”. De asemenea, banii primiți din creditele de la BEM erau utilizați de Plahotniuc în scopuri personale sau de către companiile afiliate acestuia pentru procurarea unui avion, achitarea curselor charter personale, dar și ale persoanelor din anturajul acestuia.



Reieșind din cele constatate, astăzi, în privința cetățeanului Plahotniuc va fi adoptată o nouă ordonanță de punere sub învinuire, urmând ca acuzarea lui să fie completată astfel ca să i se încrimineze 3 capete de acuzare, și anume: crearea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani, ambele săvârșite în proporții deosebit de mari. Imediat ce actele de învinuire vor fi traduse în limba engleză, vor fi expediate autorităților competente ale Statelor Unite ale Americii pentru a fi extrădat și tras la răspundere în Republica Moldova.



De comun cu alte autorități vom întreprinde măsuri în vederea urmăririi penale atât a averii personale a lui Plahotniuc, cât și a companiilor afiliate lui.



Îmi dau bine seama că după asemenea decizii, Procuratura, dar și eu personal, vom fi supuși unei avalanșe de critici dure și chiar amenințări din partea forțelor politice afiliate lui Plahotniuc, a mass-media și a societății civile subordonate acestuia.



În aceste condiții, mizăm pe susținerea acelor forțe sănătoase ale societății, pentru care drepturile omului, supremația legii și societatea democratică nu sunt vorbe goale.



Este, dacă vreți, un moment al adevărului, care va arăta cât de pregătită este societatea noastră pentru schimbare.



Ne dorim o societate liberă și democratică sau ne continuăm existența în frică și minciună?



Să știți că nu mi-e frică de amenințări și critici, pentru că fac lucruri corecte, de care are nevoie țara, societatea și fiecare cetățean.



Am spus lucrurilor pe nume pentru că societatea merită și are dreptul să cunoască realitatea. Totuși, fiind un om al legii, nu pot să nu reamintesc că, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive şi irevocabile a instanței.