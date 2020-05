Ministerul Economiei și Infrastructurii informează că, la 16 mai va fi organizată prima misiune de repatriere transatlantică a cetățenilor moldoveni din Statele Unite ale Americii. Cursa charter New York-Chișinău este efectuată de compania poloneză LOT Polish Airlines, care a fost reprezentată în cadrul licitațiilor deschise de către operatorul turistic local – My Travel, cu cea mai nouă și modernă aeronavă din lume, Boeing 787-9 Dreamliner.



Selectarea companiei aeriene, care va opera zborul direct New York-Chișinău s-a efectuat în baza regulamentului aprobat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.



Menționăm că, acesta este primul zbor transatlantic direct, care va transporta în regim charter un număr atât de mare de cetățeni ai Republicii Moldova, care și-au exprimat dorința de a reveni acasă.



Din numărul total de 523 cereri inițiale, care au fost procesate, 296 de persoane au confirmat intenția de a beneficia de zborul de repatriere, organizat de autoritățile din Republica Moldova.



Compania LOT Polish Airlines este un lider regional în transportul aerian, care deține cea mai modernă flotă de avioane Boeing, punând un accent deosebit pe calitatea serviciilor.