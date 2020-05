Ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, a întreprins astăzi o vizită de lucru la Moldova IT Park și Centrul de Excelență în domeniul TIC Tekwill. Ministrul s-a documentat despre contribuția acestora în modernizarea și digitizarea economiei.



Agenda vizitei de lucru a cuprins mai multe subiecte. Administratorii Moldova IT Park și Tekwill au făcut o scurtă prezentare a evoluției activității și au vorbit despre planurile pentru următoarea perioadă.



Totodată, s-a discutat despre potențialele proiecte care urmează a fi implementate în scopul promovării inovației digitale, acordării de suport pentru startup-urile tehnologice și dezvoltarea soluțiilor tech în diverse verticale economice.



Creșterea industriei IT este direct legată de politicile promovate în acest sens, astfel, recent, a fost extins termenul garanţiei privind aplicarea impozitului unic datorat de către rezidenţii parcului pentru tehnologia informaţiei.



De asemenea, Sergiu Railean a adus la cunoștința administratorilor despre faptul că în scurt timp umează să fie supus consultărilor publice un nou proiect de modificare a Legii 77/2016, care prevede crearea mecanismului privind finanțarea proiectelor de dezvoltare a inovațiilor și afacerilor pentru startup-uri IT, extinderea genurilor de activitate permise a fi desfăşurate în parc, precum şi revederea minimului garantat de asigurare socială a angajaților rezidenților parcului IT.



După doi ani de activitate, în parc sunt înregistrate 556 de companii rezidente active, cu un număr de 10 295 angajaţi. Venitul realizat de rezidenți activi în anul 2019 a constituit 3,65 mlrd lei, în creștere cu 64% față de venitul realizat în anul 2018 (2,23 mlrd lei). Investiţiile efectuate în anul 2019 au fost în valoare de 92 mln lei.



În același timp, Tekwill reprezintă în acest moment unul dintre cele mai mari huburi IT din Europa de Sud-Est și rămâne un spațiu, în care oamenii se conectează la idei, resurse, știință și industrie pentru a spori excelența în domeniul tehnologiei informației. În 3 ani de implementare, proiectul a înregistrat 45 000 persoane implicate în programe educaționale și peste 360 000 ore de instruire livrate.