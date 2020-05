Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a organizat o ședință comună cu producătorii agricoli și companiile de asigurări pentru a discuta subiectul asigurărilor în agricultură.



Ministrul a salutat participanții la ședință, le-a vorbit despre importanța dialogului comun pe subiectul nominalizat, a făcut referințe la practicile internaționale în domeniul asigurărilor în agricultură și a precizat: „Sectorul agricol este unul vulnerabil la calamitățile naturale. Asigurările în agricultură reprezintă un mecanism viabil de lungă durată. Vă îndemn să avem o discuție constrictivă în care să identificăm discrepanțele ce împiedică agricultorii să își asigure terenurile agricole. Vreau să vorbim despre pachetele de asigurări, acordarea subvențiilor la primele de asigurare, sprijinul statului, în acest sens”.



În cadrul ședinței, asupra subiectelor ce țin de cadrul normativ în domeniu, raporturile de asigurare, beneficiarii, etc., s-au expus atât producătorii cât și reprezentanții companiilor de asigurări.



Părțile au menționat câteva provocări cu care se confruntă și influențează diminuarea procesului de asigurare a riscurilor în agricultură. Astfel, producătorii agricoli au menționat: imperfecțiunea cadrului normativ în domeniu; pachete de asigurare neatractive; imposibilitatea achitării primei de asigurare în mai multe tranșe; obligativitatea asigurării terenurilor/bunurilor supuse subvenționării.



În același context, companiile de asigurare au susținut ideea imperfecțiunii cadrului normativ în domeniu, precizând lipsa reglementărilor privind dreptul asiguratorilor de a verifica respectarea de către asigurat a regulilor agrotehnice, modalitatea de stabilire a sumei asigurate pentru toate bunurile supuse asigurării, etc.



La ședință au participat și reprezentanții Agenției Intervenții și Plăți în Agricultură, care au comunicat că valoarea subvențiilor pentru asigurarea riscurilor în agricultură este în scădere din an în an, astfel, încât, în perioada 2012-2013 valoarea constituia 9% din valoarea fondului de subvenționare (circa 40 mln de lei anual), iar în ultimii doi ani aceasta a scăzut până la 0,5 la sută din valoarea fondului, ceea ce constituie circa 5,8 mln de lei.



În rezultatul ședinței s-a decis că MADRM va promova proiectul de lege privind asigurarea riscurilor în agricultura și vor fi luate în considerație propunerile expuse în cadrul ședinței. De asemenea, ministerul va examina propunerea producătorilor de a crea un fond mutual de asigurări în agricultură.



Potrivit MADRM, Ion Perju a îndemnat companiile de asigurări și producătorii agricoli să examineze în comun pachetele de asigurări astfel încât sa fie atractive și agreate de ambele părți.