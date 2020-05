Prim-ministrul a avut o discuție cu echipa German Economic Team (GET). German Economic Team consultă guvernele RM, Ucrainei, Belarus, Georgiei și Uzbekistanului în reformarea politicilor economice și dezvoltare sustenabilă a cadrului economic.



Ion Chicu a vorbit despre evoluția situației epidemiologice și despre efectele economice ale măsurilor de restricție impuse pentru a preveni răspândirea infecției și a crea deprinderi sociale noi. A fost menționat faptul că încă nu este clar care restricții, in ce măsură și când vor fi ridicate. A fost menționat faptul că Guvernul nu intenționează să prelungească starea de urgență.



Echipa GET a apreciat modul în care Guvernul a administrat situația epidemiologică și măsurile întreprinse pentru a atenua efectele economice, menționând aici compensarea dobânzilor pentru creditele bancare și setul de măsuri fiscale.



GET a informat premierul despre rezultatele analizei impactului economic al crizei epidemiologice în Moldova realizată în Aprilie 2020, de către experții Jorg Radeke, Dmitry Chervyakov și Ricardo Giucci. Cercetarea prognozează o contractare cu 6,3% a PIB pentru anul 2020 comparativ cu anul 2019.



GET a salutat progresul rapid al Guvernului în discuțiile cu FMI și Banca Mondială în sensul obținerii unor finanțări de urgență și recomandă Executivului să identifice și alte surse sustenabile de creditare pentru finanțarea măsurilor de resuscitare economică. Pentru anul 2021 GET prognozează o creștere a PIB cu 5,5% comparativ cu 2020, o creștere a exporturilor cu 8,8% și a importurilor cu 23%, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.