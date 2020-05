Anual, Republica Moldova de comun cu comunitatea europeană şi țările partenere celebrează Ziua Europei. Astfel, în perioada 4 – 9 mai curent, vor fi desfășurate activități culturale și educaționale online dedicate „Săptămânii Europei”, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.



Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au fost lansate odată cu semnarea la 28 noiembrie 1994 a Acordului de Parteneriat şi Cooperare, care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998 pentru o perioadă iniţială de 10 ani. De asemenea, un pas important în parcursul european al țării noastre a fost semnarea Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, la Bruxelles, la data de 27 iunie 2014.



Ministrul Economiei și Infrastructurii mulțumește Uniunii Europene pentru sprijinul acordat țării noastre în parcursul european și menționează că „Ziua Europei” reprezintă una dintre multiplele ocazii ce ne reamintește despre impactul pozitiv real pe care îl are Acordul de Asociere asupra cetățenilor Republicii Moldova.



„După aproximativ șase ani de implementare a Acordului de Asociere RM – UE și stabilirea unor relații fructuoase de cooperare între părți, astăzi, putem observa progrese esențiale privind implementarea celui mai ambițios Acord semnat de Republica Moldova. În această perioadă, UE și-a consolidat poziția de partener comercial principal al țării noastre, spre piaţa europeană fiind direcţionate circa 69% din exporturile moldovenești în anul 2018 și aproximativ 66% în perioada anului 2019, în comparație cu datele anului 2014, când doar 53% din exporturi erau direcționate în UE”, susține ministrul Sergiu Railean.



Procesul de integrare economică a fost acompaniat de un Plan de acțiuni, agreat în baza Acordului de Asociere RM – UE, precum și crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, având drept obiectiv stimularea integrării economice și asocierea politică dintre Moldova și Uniunea Europeană. Totodată, Republica Moldova a fost primul stat din cadrul Parteneriatului Estic care a obținut toate cele trei obiective-cheie stabilite în cadrul primului Summit al parteneriatului din 2009 și anume: Asocierea politică prin semnarea Acordului de Asociere RM – UE, integrare economică – Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător și liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii țării noastre.



Potrivit ministrului Railean, un alt aspect important în relațiile RM – UE este suportul continuu al partenerilor europeni pentru țara noastră, care are loc în mare parte sub forma Programelor de Acțiuni Anuale, în cadrul Instrumentului Politicii Europene de Vecinătate: „Uniunea Europeană rămâne a fi lider absolut la capitolul asistenței financiare nerambursabile acordate Republicii Moldova, de la începutul cooperării cu țara noastră oferind peste 900 milioane de euro sub formă de grant. Asistența UE a contribuit la sporirea competitivității la export a întreprinderilor din Moldova, promovarea investițiilor, susținerea IMM-urilor prin programe relevante, precum și alte reforme în segmente importante ale economiei”.



Ministerul Economiei și Infrastructurii, împreună cu instituțiile responsabile va continua să contribuie la consolidarea dialogului strategic în contextul implementării angajamentelor asumate în scopul alinierii la standardele și valorile UE.