Ministerul Economiei și Infrastructurii își consolidează eforturile de dezvoltare a comerțului electronic reunind în cadrul unui grup de lucru părțile interesate, proiectele și asistența partenerilor de dezvoltare. Pe marginea acestui subiect au discutat, astăzi, ministrul Sergiu Railean, ambasadorul SUA la Chișinău, Derek J. Hogan și directorul misiunii USAID în Moldova, Scott Hocklander.



„Comerțul electronic este o prioritate pentru Ministerul Economiei și Infrastructurii. Am elaborat o foaie de parcurs cu măsuri specifice, dar avem în continuare nevoie de asistență pentru implementarea programelor în acest sector. Lucrăm pe platforma grupului de lucru tehnic pentru comerțul electronic, din care fac parte ODIMM, Agenția de Investiții, AmCham, APIUS și Parcul IT din Moldova. Astfel, vrem să ne asigurăm că măsurile și resursele financiare investite vor răspunde exigențelor pieței electronice și tehnologiilor moderne”, a spus Sergiu Railean.



În cadrul video conferinței, ministrul Railean a solicitat extinderea programelor USAID în domeniul comerțului electronic. Misiunea USAID în Moldova este un partener strategic care sprijină, prin programele sale, turismul, industria ușoară, vitivinicolă, domeniile IT și cele creative. Totodată, aceste industrii furnizează servicii de tehnologie informațională, platforme web, design, branding și marketing digital.



Ministerul va promova inițiativele de facilitare a comerțului electronic, în parteneriat cu Serviciul Vamal, pe dimensiunea livrărilor internaționale, domeniul fiscal (inclusiv taxa locală pentru comerțul electronic), servicii poștale, accesul produselor autohtone pe platformele de comerț electronic internaționale.



Sergiu Railean a mai menționat că suportul guvernamental pentru digitizarea IMM-urilor și dezvoltarea comerțului electronic va fi direcționat prin intermediul ODIMM. Totodată, s-a referit la Programul de digitizare a IMM-urilor, cu un buget de aproximativ 20 de milioane de lei, elaborat pentru a sprijini direct întreprinderile locale în accesarea instrumentelor de comerț electronic, inclusiv a noilor proiecte web de rezervare directă pentru pensiunile agroturistice, dar și la oportunitățile de extindere a acestuia prin identificarea de resurse financiare din fonduri externe.



Partenerii americani au dat asigurări că vor sprijini măsurile Ministerului Economiei și Infrastructruri pentru dezvoltarea comerțului electronic în Republica Moldova prin proiecte de facilitare a accesului întreprinderilor la noile tehnologii digitale.



Menționăm că în Republica Moldova sunt înregistrate circa 400 de magazine online, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.