Astăzi, 26 aprilie curent, au fost înregistrate 104 cazuri noi de infecție cu noul Coronavirus, după procesarea a 594 probe investigate. Un caz este de import și 103 cu transmitere locală. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 3408 cazuri.



Totodată, alte 5 cazuri de infecție cu virusul COVID-19 au fost confirmate astăzi în regiunea transnistreană.



Potrivit Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, din numărul total de cazuri din această zi, 24 sunt lucrători medicali: asistenți medicali - 12, personal auxiliar – 10, farmacist -1, medic – 1.



Încă două decese cauzate de infecţia COVID-19 au fost înregistrate pe parcursul zilei de astăzi.



Cine sunt cele 96 de persoane care au decedat în R. Moldova din cauza COVID-19



Deces 1: Femeie de 61 ani , care avea și alte boli cronice. Avea hipertensiune de gradul II, diaber zaharat de gradul II

Deces 2: O femeie care vine din sistemul de asistență medicală urgentă prespitalicească. Avea 79 de ani, internată la 19 martie, transferată la Spitalul Republican la 24 martie, după ce s-a agravat starea. Avea mai multe afecțiuni, diabet, insuficiență cardiacă

Deces 3: Femeie din stânga Nistrului.

Deces 4: Un bărbat din Briceni, în vârstă de 63 de ani, a decedat la Spitalul Raional Edineț

Deces 5: Deces în stânga Nistrului.

Deces 6: Persoana decedată era internată într-un spital din Chișinău și se afla în stare gravă. De asemenea, persoana suferea și de alte maladii, precum obezitate și hipertensiune arterială. Victima era născută în anul 1967. în Ștefan Vodă.

Deces 7: Femeie de 65 ani, activa la Substația Medicală Urgentă din Soroca

Deces 8: Bărbat în vârstă de 66 de ani din mun. Chișinău, internat în stare extrem de gravă la data de 01.04.2020 la Institutul de Medicină Urgentă, comorbidități: cardiopatie ischemica; hepatită cronică de etiologie mixtă; boală renală cronică st. III

Deces 9: Bărbat de 79 de ani la Spitalul Clinic Municipal. Acesta avea o serie de boli complementare, precum hipertensiune, cardiopatie, hepatită.

Deces 10: O femeie de 27 ani din Tiraspol, comorbidități: diabet zaharat, nefropatie st. 5, insuficiență renală cronică, nefroscleroza.

Deces 11: O femeie de 57 ani din Chișinău, comorbidități: diabet zaharat, decompensat HTA, pneumonie bilaterală, boală ischemică.

Deces 12: O femeie de 65 ani din Chișinău, cu pneumonie comunitară segmentară pe dreapta, insuficiență respiratorie de grad II, insuficiență renală acută, nefropatie toxică, insuficiență cardiacă, demență organică, boala Alzheimer

Deces 13: Bărbat în vârstă de 41 de ani, internat la Institutul de Medicină Urgentă la 30.03.2020, cu multiple comorbidități (hipertensiune arterială, diabet zaharat gr. II, boală renală cronică)

Deces 14: Femeie din r. Fălești în vârstă de 71 de ani, internată la SR Fălești în data de 28.03.2020, comorbidități: cardiopatie ischemică, infarct miocardic

Deces 15: Medicul, în vârstă de 59 de ani, activa în cadrul unei clinici private din Chișinău. Medicul a fost internat în data de 28 martie la Spitalul Clinic Republican, în stare gravă, cu diagnosticul confirmat de COVID-19. Acesta suferea de alte maladii cronice, hipertensiune de gradul III.

Deces 16: Femeie de 30 ani din municipiul Chişinău, comorbidități: diabet zaharat de gradul I, internată la spital pe data de 4 aprilie, în stare foarte gravă.

Deces 17: Bărbat de 70 ani din raionul Ştefan Vodă, transferat pe data de 4 aprilie de la Spitalul Raional Căuşeni, la Institutul de Medicină Urgentă, în stare extrem de gravă, comorbidități: hipertensiune şi obezitate

Deces 18: Femeie în vârstă de 81 ani, internată în stare extrem de gravă, la Institutul de Medicină Urgentă, la data de 5 aprilie

Deces 19: Bărbat de 78 ani, internat la Institutul de Medicină Urgentă la data de 4 aprilie, în stare gravă, cu multiple comorbidități, printre care cardiopatie și hipertensiune arterială

Deces 20: Bărbat de 68 de ani, internat pe data de 3 aprilie la Institutul de Medicină Urgentă

Deces 21: Bărbat de 68 de ani, a fost tranferat din Glodeni la Institutul de Medicină Urgentă

Deces 22: Femeie de 54 ani, din raionul Soroca. Pacienta a fost internată pe 4 aprilie, în stare gravă, la Spitalul Clinic Republican

Deces 23: Bărbat de 71 de ani, originar din Cahul

Deces 24: Bărbat de 62 de ani, originar din Glodeni

Deces 25: Bărbat de 80 de ani din Glodeni

Deces 26: Bărbat de 80 de ani din Soroca

Deces 27: Bărbat de 66 de ani, din stânga Nistrului

Deces 28: Bărbat de 79 ani, din Orhei. Pacientul a fost transferat la 8 aprilie în stare gravă la Spitalul Clinic Republican

Deces 29: Femeie, de 53 ani, din Soroca

Deces 30: Femeie de 62 ani, Tiraspol

Deces 31: Femeie în vârstă de 60 de ani din Ștefan Vodă a decedat duminică, 12 aprilie, din cauza COVID-19

Deces 32: Bărbat de 59 ani, din Tiraspol

Deces 33: Femeie, de 68 ani, din or. Tiraspol

Deces 34: Femeie, de 78 ani, din mun. Chișinău, com. Ciorescu, internată la data de 30.03.2020 în Institutul de Medicină Urgentă

Deces 35: Bărbat, de 70 ani, din raionul Glodeni

Deces 36: Femeie, 63 ani, din Ștefan Vodă. Aceasta a fost internată la Spitalul Clinic Republican pe data de 03 aprilie, în stare gravă, având alte maladii cronice concomitente

Deces 37: Femeie de 69 de ani, din r. Glodeni, comorbidități: diabet zaharat, hipertensiune arterială

Deces 38: Femeie de 77 de ani din or. Sîngerei, comorbidități: insuficiență cardio-respiratorie, edem cerebra

Deces 39: Bărbat, de 71 ani, din or.Bender, internat în Institutul de Medicină Urgentă, comorbidități: hipertensiune arterială gr II, ateroscleroză obliterantă a vaselor membrelor inferioare.

Deces 40: Femeie, de 72 ani, din r.Glodeni, transferată în stare gravă din SC Bălți la Institutul de Medicină Urgentă la data de 04.04.2020, comorbidități: hipertensiune arterială gr. III, cardiopatie hipertensivă

Deces 41: Femeie, 72 de ani, din Tiraspol

Deces 42: Bărbat în vârstă de 65 ani, din or.Tiraspol.

Deces 43: Femeie de 86 ani din mun. Bălți, internată la data de 10.04.2020 în stare gravă la SCM Bălți, comorbidități: hipertensiune arterială, insuficiență cardiacă acută.

Deces 44: Bărbat în vârstă de 71 ani, din r. Criuleni, internat în stare gravă la IMSP Institutul de Medicină Urgentă la data de 02.04.2020, comorbidități: hipertensiune arterială, cardiopatie hipertensivă, boala cronică renală, diabet zaharat.

Deces 45: Bărbat de 62 de ani din r. Glodeni, internat la SR Glodeni la 13.04.2020

Deces 46: Femeie în vârstă de 66 ani din r. Orhei, internată la 13.04.2020 în SR Orhei și transferată la SCR în 15.04.2020, comorbidități: cardiopatie mixtă, diabet zaharat

Deces 47: Un pacient de 72 de ani dintr-o localitate din raionul Cahul, care a fost internat pe 12 aprilie cu agravare bruscă pe data de 14 aprilie. Ieri a fost intubat, însă din păcate dimineața, la 5:40 a fost constatat decesul

Deces 48: Femeie de 63 ani din Chișinău, internată în stare gravă la Institutul de Medicină Urgentă, la data de 5 aprilie. Boli cronice: insuficiență respiratorie progresivă gr. III, hipertensiune arterială gr. III, cardiopatie hipertensivă.

Deces 49: Femeie de 63 ani din Orhei, internată în stare gravă la Institutul de Medicină Urgentă la data de 7 aprilie. Boli cronice: insuficiență respiratorie progresivă gr. III, hipertensiune arterială gr. III, cardiopatie hipertensivă.

Deces 50: Bărbat în vârstă de 76 ani, din Glodeni. Internat la data de 06.04.2020 la SR Glodeni și transferat la 14 aprilie în secția ATI SR Glodeni. Boli cronice: Cardiopatie ischemică, insuficiență cardiacă, cardiopatie aterosclerotică hipertensivă, ateroscleroză.

Deces 51: Femeie de 68 ani, din Fălești. Internată în stare gravă la Institutul de Medicină Urgentă, la data de 8 aprilie. Boli cronice: Insuficiență respiratorie progresivă gr. III, hipertensiune arterială gr. III, cardiopatie hipertensivă

Deces 52: Bărbat în vârstă de 68 de ani, din r. Ștefan Vodă, internat în IMSP „Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la data de 08.04.2020, Comorbidități: hipertensiune arterială gr. III, cardiopatie hipertensiva IC gr II, AVC ischemic.

Deces 53: Bărbat în vârstă de 63 de ani din Transnistria

Deces 54: Bărbat în vârstă de 60 de ani din municipiul Chișinău. Acesta fusese internat la data de 4 aprilie la Institutul de Medicină Urgentă și suferea de hipertensiune arterială și cardiopatie hipertensivă

Deces 55: Bărbatul de 73 ani era din Chișinău, care a fost internat în stare extrem de gravă la Institutul de Medicină Urgentă, la data de 2 aprilie. Acesta suferea de diabet zaharat tip 2, boală renală cronică

Deces 56: Bărbat în vârstă de 77 de ani din raionul Glodeni. Acesta a fost internat în secția de terapie intensivă a spitalului raional Glodeni la 11 aprilie. MSMPS mai menționează că acesta suferea de hipertensiune arterială și cardiopatie aterosclerotică.

Deces 57: Bărbat în vârstă de 48 de ani din raionul Fălești. Acesta a fost internat la Spitalul Raional Fălești la data de 07 aprilie 2020 și transferat la IMSP SCR „Timofei Moșneaga” peste două zile, 09 aprilie 2020. Ministerul anunță că bărbatul suferea și de alte patologii: AVC, deficit imunonutritiv, diabet zaharat tip 2, HTA gr II.

Deces 58: Bărbat în vârstă de 75 ani, din Tiraspol. Comorbidități: boală cronică obstructive a plămânilor.

Deces 59: Femeie în vârstă de 76 ani, din Tiraspol. Comorbidități: insuficiență cardiovasculară acută.

Deces 60: Bărbat în vârstă de 60 ani, r. Grigoriopol. Comorbidități: insuficiență renală cronică.

Deces 61: Bărbatul decedat are 55 ani, fiind originar din mun. Bălți. A fost transferat la Institutul de Medicină Urgentă pe data de 17 aprilie, din SC Bălți în stare extrem de gravă. Comorbidități: Hipertensiune de gradul III, insuficiență respiratorie, cardiopatie hipertensivă, anunță ministerul într-un comunicat de presă.

Deces 62: Bărbatul decedat era în vârstă de 61 de ani, fiind originar din or. Soroca. A fost internat la Spitalul Raional Soroca la data de 15 aprilie 2020. Comorbidități: insuficiență renală cronică, AVC, anunță Ministerul

Deces 63: Femeie, 80 ani, din mun. Chişinău. Comorbidităţi: cardiopatie hipertensivă, hipertensiune arterială gr. II, tiroidită autoimună.

Deces 64: Femeie, 68 ani, din mun. Chişinău, transferată de la IMSP SCM Sfânta Treime la IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1 pe data de 10 aprilie, în stare extrem de gravă. Comorbidităţi: diabet zaharat tip 2, hipertensiune arterială gr. III, cardiopatie ischemică.

Deces 65: Bărbat, 76 ani, din r-nul Donduşeni, internat pe data de 08.04.2020 la IMSP SC Bălți. Comorbidităţi: cancer de intestin.

Deces 66: Bărbat, 72 ani, din r-nul Glodeni, internat pe data de 11.04.2020 la SR Glodeni, diabet zaharat tip 2, Cardiopatie aterosclerotică, HTA gr.II, ciroză hepatică de etiologie etilică evoluţie progresantă.

Deces 67: Bărbat, 68 ani, şeful secţiei chirurgie a Spitalului Raional Orhei

Deces 68: Bărbat de 47 ani, din Ceadîr-Lunga, care a fost internat la Institutul de Medicină Urgentă la data de 14 aprilie, în stare extrem de gravă. MSMPS informează că diagnostic final al pacientului a fost: pneumonie interstițială bilaterală, evoluție gravă, boală renală cronică

Deces 69: Femeie în vârstă de 73 ani din or. Bender. Comorbidități: insuficiență renală cronică.

Deces 70: Bărbat în vârstă de 62 ani, din or. Tiraspol.

Deces 71: Femeie de 81 ani din mun. Chişinău, internată la Institutul de Medicină Urgentă pe data de 19 aprilie. Boli cronice: insuficiență respiratorie progresivă gr. III, hipertensiune arterială gr. III, cardiopatie hipertensivă.

Deces 72: Femeie de 53 ani din mun. Chişinău, transferată de la IMSP Centrul COVID – 19, la IMSP SCM Nr.1 pe data de 13.04.2020, în stare gravă. Pneumonie comunitară bacteriană, evoluţie severă.

Deces 73: Femeie în vârstă de 65 ani, din r. Hîncești, internată la data de 23.03.2020 la SR Hîncești. Comorbidități: sindromul hepato-renal tip 1, encefalopatie mixtă.

Deces 74. Bărbat de 65 ani, din Fălești. Acesta a fost internat la data de 14 aprilie în cadrul SR Glodeni. Comorbidități: diabet zaharat tip II.

Deces 75: Femeie în vârstă de 43 de ani, din Transnistria. Comorbidități: insuficiență renală cronică.

Deces 76: Bărbat de 62 ani, din mun. Comrat, internat în stare gravă la IMSP SR Comrat pe data de 18 aprilie. Boală cerebrovsculară, edem pulmonar și cerebral.

Deces 77: Femeie în vârstă de 75 de ani, din stânga Nistrului. Aceasta suferea insuficiență cardiacă acută, dar și de diabet zaharat.

Deces 78: Femeie de 54 ani, din Taraclia. Internată la data de 13 aprilie în cadrul Spitalului Clinic Republican.

Comorbidități: Insuficienta hepatică cu sindrom citolitic, colestatic. Trombocitopenie severă. Insuficiență renală.

Deces 79: Bărbat de 68 ani, din raionul Rîșcani. Internat în stare gravă, la data de 13 aprilie, în cadrul Spitalului din Rîșcani. Comorbidități: insuficiență cardiovasculară.

Deces 80: Femeie de 68 ani, din Anenii Noi. Internată la data de 14 aprilie, în cadrul Spitalului Clinic Republican. Comorbidități: Glomerulonefrita cronică difuză, sindrom nefrotic.

Deces 81: Femeie în vârstă de 67 de ani, din r-nul Edineţ, internată la SC Bălți pe data de 20.04.2020. Comorbidităţi: insuficiență renală, diabet zaharat.

Deces 82: Bărbat de 75 ani, din r-nul Ştefan Vodă, transferat de la Spitalul MSMPS la IMSP Institutul de Medicină Urgentă la data de 07.04.2020, în stare foarte gravă. Pneumonie polisegmentară bilaterală, evoluție gravă, insuficiența respiratorie gr III.

Deces 83: Femeie în vârstă de 66 de ani, din mun. Chişinău, internată la Spitalul Clinic Republican la data de 08.04.2020. Comorbiditate: insufgicienţă hepatica.

Deces 84: Femeie în vârstă de 77 de ani, din mun. Chişinău, internată la data de 04.04.2020 în IMSP Institutul de Medicină Urgentă. Comorbidităţi: insuficienţa cardiacă, diabet zaharat tip II.

Deces 85: Femeie în vârstă de 61 ani, din mun. Chişinău, internată pe data de 10.04.2020, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă. Comorbidităţi: diabet zaharat, hipertensiune gr. III.

Deces 86: Bărbat de 66 ani, din r-nul Căuşeni, a fost transferat din SR Comrat la IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe data de 14.04.2020. Pneumonie interstiţială bilaterală. Comorbidităţi: boală renală cronică.

Deces 87: Bărbat de 63 ani, din r-nul Criuleni, transferat din SR Criuleni la IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe data de 13.04.2020, în stare foarte gravă. Pneumonie bilaterală interstiţială, evoluţe gravă. Hipertensiune gr. III, insuficienţa cardiacă.

Deces 88: Bărbat de 78 ani, din Chișinău, internat în stare gravă la data de 12 aprilie la Institutul de Medicină Urgentă. Comorbidități: accident vascular repetat, fibrilație atrială paroxistică.

Deces 89: Bărbat, 48 ani, din Ialoveni. Transferat pe data de 24 aprilie din cadrul Institutului Cardiologic, la Institutul de Medicină Urgentă. În stare extrem de gravă, pneumonie, cardiomiopatie, tromboză intracardiacă, insuficiență cardiacă.

Deces 90: Bărbat de 80 ani, din mun. Chişinău, transferat de la Centrul COVID-19, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă, pe data de 22.04.2020, în stare gravă. Pneumonie interstițială bilaterală, evoluție gravă. Comorbidităţi: Diabet zaharat, cardiomiopatie hipertensivă, hipertensiune arterială gr. III.

Deces 91: Femeie, 72 ani, din r-nul Orhei, transferat de la IMSP SR Orhei, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă, pe data de 17.04.2020, în stare gravă. Comorbidităţi: Diabet zaharat, cardiomiopatie hipertensivă si pulmonară, hipertensiune arterială gr. III.

Deces 92: Femeie în vârstă de 37 ani, din r-nul Orhei, transferată de la SR Orhei la Spitalul Clinic Republican pe data de 10.04.2020. Pneumonie virală, bilaterală, detresă respiratorie, disfuncţie renală, hepatică.

Deces 93: Femeie de 39 ani, din r-nul Dubăsari, Transnistria. Comorbidităţi: diabet zaharat, cardiomiopatie, insuficienţă renală cronică.

Deces 94: Bărbat în vârstă de 73 ani, din Tiraspol. Comorbidităţi: cardiomiopatie aterosclerotică.

Sperăm că lista nu se va actualiza.

Deces 95: Femeie în vârstă de 78 de ani, din r. Orhei, internată la 03.04.2020 SR Orhei. Comorbidități: Cardiopatie mixtă, AVC tranzitoriu.

Deces 96: Bărbat în vârstă de 70 de ani, din or. Comrat, internat la SR Comrat la data de 19.04.2020. Comorbidități: insuficiență cardiacă.