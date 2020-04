Executivul a aprobat mai multe măsuri de susținere a întreprinderilor în contextul situației epidemiologice și efectele acesteia asupra economiei naționale, ca instrumente de suport bazate pe subvenționarea cheltuielilor suportate de întreprinderi în procesul de identificare a resurselor financiare pentru onorarea obligațiilor salariale față de angajați, obligațiilor comerciale și necesității de mijloace circulante.



Vicepremierul Pușcuța a declară că proiectul urmărește scopul de a asigura condiții clare, echitabile și competitive de dezvoltare a mediului de afaceri, edificarea veniturilor proprii prin asigurarea nivelului de finanțare, asigurarea redistribuirii corecte a veniturilor și solidaritatea socială, îmbunătățirea și simplificarea mecanismelor fiscale naționale, precum și măsuri de simplificare a procesului de declarare și achitare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor: „Atenuarea efectelor COVID-19 asupra sănătății populației Republicii Moldova și asupra economiei naționale este o prioritate a Guvernului, a noastră, a tuturor”.



Astfel, pentru a asigura relansarea economică se impun acțiuni cu efecte după perioada stării de urgență. În această ordine de idei, măsurile propuse pentru adoptare sunt axate pe 2 componente, și anume: măsuri de susținere directă a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, care are drept scop perfecționarea legislației în domeniul bugetar-fiscal.



Referitor la măsurile de susținere directă a activității de întreprinzător acestea vizează implementarea a 2 programe de suport pentru mediul de afaceri. Este vorba de programul de subvenționare a dobânzilor și, în premieră pentru Republica Moldova, programul de rambursare a TVA. Suma subvențiilor prognozată a fi achitată agenților economici în perioada 1 mai – 31 decembrie anul curent este de 90 milioane lei. În ceea ce privește programul de rambursare a TVA, această măsură presupune o injecție de lichidități către mediul de afaceri de aproximativ 1 miliard lei.



De asemenea, proiectul de lege urmărește perfecționarea legislației în domeniul bugetar-fiscal. Măsurile prevăzute în acest sens vizează:



reducerea cotei TVA de la 20% la 15% pentru sectorul HORECA;

acordarea dreptului la deducerea oricăror donații efectuate pe parcursul anului 2020 pentru combaterea coronavirusului (COVID-19) la conturile bancare deschise de Ministerul Finanțelor în acest scop, sau instituțiilor medico-sanitare publice;

consolidarea veniturilor Fondului de susținere socială a populației, prin instituirea a 2 taxe: taxa aeroportuare și taxa pentru portabilitate;

creșterea accesibilitatii agricultorilor de a beneficia de facilitatea la achitarea contribuțiilor obligatorii de asigurărilor sociale, prin care statul subvenționează 6% din 18%. Actualmente pot beneficia de facilitatea respectivă doar producătorii agricoli care practică exclusiv activități agricole. Astfel, pentru a permite mai multor producători agricoli să beneficieze de suportul respectiv, se propune înlocuirea condiției Exclusivității cu condiția de 95% a ponderii veniturilor din activități agricole;

neaplicarea taxării inverse cu TVA pentru agenții economici în procedura de restructurare;

prelungirea cu 4 ani a garanției aplicării impozitului unic în mărime de 7% pentru rezidenții parcurilor IT (1 ianuarie 2026).

Proiectul sus-menționat, pe termen mediu, prevede și măsuri de simplificare a procesului de declarare și achitare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor. Ca și efect pentru salariați suma plăților suportate se va diminua cu 1,5% puncte procentuale. „Această nouă abordare are drept scop simplificarea procedurii de calcul și achitare a contribuțiilor respective pentru angajator, fapt ce va contribui și la ridicarea indicatorilor Doing Business”, a adăugat Ministrul Finanțelor.



Un alt bloc ține de optimizarea sistemului taxelor pentru resursele naturale prin reducerea acestora de la 7 la 3 taxe: taxa pentru apă; taxa pentru extragerea mineralelor utile și taxa pentru folosirea subsolului.



În urma implementării măsurilor prezente în această lege, veniturile bugetare vor crește cu 15 milioane lei.