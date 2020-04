Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion PERJU, a participat astăzi, la conferința on-line, despre nivelul de trai în mediul rural şi securitatea alimentară a țărilor membre IFAD, pe fundalul pandemiei COVID-19. Evenimentul a reunit demnitari de nivel înalt din Africa de Nord, Asia și Europa.



Obiectivul dialogului a fost de a identifica cu suportul organizaţiilor internaţionale, măsurile de răspuns la criza pandemică şi realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.



Oficialii au realizat un schimb de opinii, despre consecințele pandemiei asupra sectorului economic și social din mediul rural și acțiunile anticriză necesare, inclusiv, cum ar trebui să reacționeze instituțiile pe care le gestionează pentru înlăturarea efectelor negative ale pandemiei și asigurării securității alimentare, în special în mediul rural.



Totodată, au realizat un schimb de experiență despre proiectele în derulare în fiecare țară și cum ar putea acestea ajuta la diminuarea impactului și combaterea pandemiei de Covid.



În discuții oficialii au menționat că, în contextul, în care răpîndirea globală a pandemiei COVID-19 are un impact drastic asupra creșterii economice mondiale, țările membre IFAD își propun să identifice măsuri urgente de redresare a impactului economic-financiar-social cauzate de pandemia globală, cu impact major, preponderent, asupra statelor aflate în curs de dezvoltare, aprofundând inechitatea socială şi numărul persoanelor vulnerabile.



„În cadrul dialogului on-line s-a discutat necesitatea ajustării politicilor de stat şi aplicarea măsurilor pe termen scurt și mediu pentru redresarea impactului pandemiei COVID-19 asupra activităţii fermierilor, întreprinderilor mici şi mijlocii – cele mai afectate lanţuri agroindustriale, asupra activităţii economice per ansamblu, dar şi a venitului populaţiei, în particular”, a subliniat ministrul Ion PERJU.



Potrivit unor evaluări preliminare ale OCDE, publicate pe 2 martie curent, rata de creştere a PIB la nivel global, va scădea - pînă la 2,4%, ca urmare a încetinirii economice, cauzate de COVID-19 şi, în consecinţă, va reduce la zero decenii de creştere economică. Se estimează că, vor fi lichidate până la 24,7 mln locuri de muncă, cu pierderi financiare (venituri) de pînă la 3,44 mlrd USD.