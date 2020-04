SA „Moldovagaz” respinge ca fiind nefondate constatările Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, enunțate în Hotărârea privind rezultatele controlului planificat, realizat la SA „Moldovagaz” pentru perioada anilor 2016-2018 și își rezervă dreptul s-o conteste în instanța de judecată.



SA „Moldovagaz” nu va efectua recalculul valorii gazelor naturale livrate către consumatorii noncasnici în perioada 01.01.2018-16.03.2018 în sumă de 282,29 mil lei, deoarece tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale nu au caracter retroactiv. In plus, acest subiect este în prezent disputat în instanța judecătorească a Republicii Moldova.



Potrivit unui comunicat de presă al companiei, suma de 109,36 mil. lei, care s-a format în urma stingerii obligației deservirii datoriei externe, prevăzută anterior de bugetul de stat (conform Hotărîrii Parlamentului N. 197-XIV din 18 noiembrie 1998 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi SAP "Gazprom" din Federaţia Rusă privind principiile de reglementare a datoriei Republicii Moldova pentru livrările de gaze naturale în anii 1996-1997) nu poate fi calificată drept devieri tarifare pentru că obligațiunile de plată ale unor consumatori noncasnici nu au fost onorate, prin urmare datoriile menționate nu au fost stinse integral.



Cheltuielile pentru implementarea noului sistem de prelucrare și evidență a livrărilor și a consumatorilor de gaze naturale în sumă de 3,56 mil. lei au fost absolut întemeiate și necesare. ANRE a apreciat tendențios lucrările și nu a verificat suficient prețurile pieței la momentul comandării lor. Sistemul informațional a demonstrat eficientizarea resurselor umane și financiare ale furnizorului.



Conform Metodologiei de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale, fondul de rulment se determină în baza regimului de facturare-achitare și nu în funcție de veniturile suplimentare obținute de întreprindere. Dat fiind faptul ca dobânda de la depozitarea la vedere a mijloacelor bănești nu poate fi tratată drept venit sigur și constant, (în condițiile în care variază în funcție de rata dobânzii și a soldului disponibil), iar generarea acesteia este determinată exclusiv în perioada ulterior achitării de către consumatori a facturilor, necesitatea de a dispune de mijloace bănești în perioada dintre facturare și achitare rămâne actuală, anunță un comunicat al companiei.