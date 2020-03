La 24 martie în întreaga lume este marcată Ziua Mondială de combatere a tuberculozei. Această zi comemorează data la care doctorul Robert Koch, în anul 1882, a descoperit bacilul care provoacă tuberculoza -Mycobacterium tuberculosis, numit şi bacilul Koch.



În anul 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a lansat o inițiativă comună cu Fondul Global și Parteneriatul Stop TB - „Find.Treat.ALL.#EndTB”, cu scopul de a accelera răspunsul la tuberculoză și de a asigura accesul la îngrijiri, în conformitate cu obiectivele OMS.



Tuberculoza (TB) este o boală infecţioasă, care afectează cel mai frecvent plămânii, dar pot fi atacate şi oasele, rinichii, ganglionii limfatici, sistemul nervos central etc. Printre riscurile de infectare, pot fi menţionate: contactul cu persoanele infectate la domiciliu, serviciu, şcoală, grădiniţă etc.; îngrijirea persoanelor cu TB activă netratată.



Cele mai frecvente simptome ale tuberculozei sunt:



- tusea persistentă mai mult de trei săptămâni;



- febră;



- greutate la respiraţie;



- oboseală;



- lipsa poftei de mâncare şi scăderea în greutate;



- transpiraţii nocturne;



- expectoraţii etc.



S-a stabilit, de asemenea, că în peste circa 50% din cazuri, o perioadă lungă de timp, boala nu se manifestă prin nici un simptom.



Pentru prevenirea şi profilaxia TB, medicii recomandă:



- vaccinarea nou-născuţilor la a 4-5 zi după naştere;



- evitarea contactului cu persoane cu tuberculoză activă;



- a consumului excesiv de alcool şi tutun;



- adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi a unui regim alimentar bogat în vitamine.



Potrivit, datelor IMSP Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, incidența globală (cazuri noi și recidive) privind tuberculoza în anul 2019 a constituit 71,4 la 100 mii populație (2869 pacienți, dintre ei 2274 sunt cazuri noi), cu o reducere de 4,9% față de anul 2018 – 75,1 (3018 cazuri). Incidența globală la copii în anul 2019 a constituit 17,7 la 100 mii populație (136 cazuri).



O provocare pentru un control eficient al tuberculozei este asocierea tuberculozei cu infecția HIV. Ponderea co-infecţiei TB/HIV printre cazurile noi și recidive TB anul 2019 este de 10% (289 cazuri), în comparație cu 2018 – 8,3% (250 cazuri).



Mortalitatea prin TB pentru anul 2019 a constituit 6,1 la 100 mii populație (244 cazuri), comparativ cu 2018 – 7,6 (304 cazuri), s-a redus cu 3,8%.



În Republica Moldova diagnosticul și tratamentul tuberculozei este gratuit, iar adresarea la timp după asistență medicală și administrarea cu strictețe a tratamentului indicat sunt componentele de bază pentru un tratament de succes.



Rata succesului tratamentului pentru cohorta anului 2018 a cazurilor noi de TB pulmonară sensibilă, bacteriologic confirmată este de 83,2%, comparativ cu cohorta precedentă 2017 – 83,1%.