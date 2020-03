Numărul de medalii câștigate de Vinul Moldovei crește pe an ce trece. În 2019, vinurile îmbuteliate produse în țara noastră au obținut 842 de distincții la cele 43 de concursuri internaționale de profil la care au participat, număr aproape dublu față de anul trecut. Iar 584 dintre aceste medalii au fost câștigate de vinificatorii moldoveni prezența cărora la competiții a fost susținută de Oficiul Național al Viei și Vinului.



61 de companii vinicole din țară care și-au expediat mostrele de vinuri, spumante și divinuri, au luat calificative excelente pentru calitatea produselor din partea juraților străini. În rezultat, vinificatorii reuniți sub umbrela brandului vinicol de țară Vinul Moldovei și-a completat palmaresul cu un număr aproape dublu de medalii față de anul trecut. Din acestea 345 sunt de aur, 263 – de argint și 132 – de bronz.



Prestigioasele concursuri la care Vinul Moldovei a obținut cele mai multe distincții sunt: Decanter Asia Wine Awards – 84 de medalii, IWCBucharest – 76 de medalii și Decanter World Wine Awards – 72 de medalii.



Gheorghe Arpentin, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului: „Vinul Moldovei, ambasadorul Republicii Moldova peste hotarele țării, capătă tot mai multă popularitate și apreciere pe piețele din întreaga lume și la concursurile internaționale de profil. Numărul în creștere a distincțiilor acordate vinificatorilor denotă calitatea înaltă a vinurilor produse și munca depusă de întreg sectorul vitivinicol, sub egida Oficiului Național al Viei și Vinului. Anul trecut cele peste 20 de vinării au adus acasă 842 de medalii, iar noi suntem siguri că numărul acestora va continua să crească și în anii următori.”



Liderul clasamentului rămâne în continuare a fi vinăria „Fautor,” cu un număr record de medalii, topul fiind completat de vinăriile „Purcari” și „Chateau Vartely”, care s-au menținut pe poziții în ultimii ani, multiplicându-și reușitele. Noile apariții în clasament sunt vinăriile „Imperial Vin”, „Aurelius Winery”, „Chateau Cristi” și „Suvorov Vin”.



Vinurile produse din soiuri indigene trezesc în continuare curiozitatea cunoscătorilor din întreaga lume, însă vinăriile locale produc vinuri extrem de competitive și din soiuri internaționale. Comparativ cu anul 2018, în anul 2019 a crescut numărul vinurilor cu IGP prezentate pentru participarea la concursuri. Totodată, a crescut numărul degustătorilor autorizați în țara noastră, ceea ce atestă un interes sporit față de vinurile Moldovei și calitatea acestora.



Distincțiile acumulate pe plan internațional motivează consumatorii de pe piața internă să cunoască mai multe despre vinurile autohtone. Aceste tendințe sunt susținute încontinuu de ONVV, care contribuie la educarea populației privind consumul responsabil al vinului de calitate.



În anul 2020, Republica Moldova va fi oaspete de onoare în cadrul concursului „Challenge International du Vin” din Franța.



Top 20 de vinării premiate la concursurile internaționale și locale în 2019:

1. Fautor – 124 medalii;

2. Purcari – 110 medalii;

3. Chateau Vartely – 54 medalii;

4. Cricova – 45 medalii;

5. Bostavan – 41 medalii;

6. Albastrele Wines – 27 medalii;

7. Vinaria din Vale – 25 medalii;

8. Asconi – 23 medalii;

9. Imperial Vin – 22 medalii;

10. Castel Mimi – 21 medalii;

11. Vinuri de Comrat – 21 medalii;

12. Timbrus Purcari Estate – 20 medalii;

13. Suvorov Vin – 19 medalii;

14. Aurelius Winery- 18 medalii;

15. Kazayak – 18 medalii;

16. KVINT – 17 medalii;

17. Salcuta – 17 medalii;

18. Chateau Cristi – 15 medalii;

19. Carpe Diem – 14 medalii;

20. Tomai Vinex – 12 medalii.