Peste 30 de producători de fructe și legume din Republica Moldova, vor studia în cadrul unei instruiri cerințele de sigură a alimentului conform GLOBALG.A.P și GRASP, solicitate de marile lanțuri de supermarketuri din Uniunea Europeană și din Orientul Mijlociu. Instruirea se desfășoară în perioada de 3-6 martie curent și este organizată de Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (USAID/APM).



Implementarea și certificarea GLOBALG.A.P. și GRASP confirmă că gospodăria agricolă produce fructe și legume sigure şi este responsabilă în raport cu angajații săi. Totodată certificarea GLOBALG.A.P. sporește completivitatea fructelor, strugurilor și legumelor pe piața internațională.



GLOBALG.A.P. este un standard internațional elaborat în Europa pentru producătorii agricoli, recunoscut de către comercianții de produse agricole. Cerințele GLOBALG.A.P. cuprind întregul proces de producție, începând cu selectarea terenului și până la livrarea fructelor și legumelor. Standardul GLOBALG.A.P. asigură consumatorul cu fructe și legume sunt sigure pentru consum, iar procesul lor de producere are o influență minimă asupra mediului, compania are o abordare responsabilă față de a sănătatea și securitatea lucrătorilor etc. La moment, circa 130 de țări implementează standardele GLOBALG.A.P.



Legislația Republicii Moldova cuprinde mai mult de 75% din cerințele GLOBALG.A.P., fiind cerințe obligatorii ele trebuie să fie implementate de către producători.



Standardele GLOBALG.A.P. sunt implementate în Republica Moldova din anul 2006. De atunci, circa 60 de producătorii agricoli au fost certificați. În ultimii ani, tot mai mulți producători agricoli din Republica Moldova, asistați de Proiectul USAID/APM, sunt interesați să implementeze standardele GLOBALG.A.P. în gospodăriile lor, deoarece este o cerință obligatorie pentru exportul pe piețele internaționale. Doar în 2019, 36 de producători agricoli au obținut certificate GLOBALG.A.P. pentru producerea merelor, prunelor și a strugurilor de masă.