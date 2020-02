Primarul general, Ion Ceban, a participat astăzi la evenimentul de prezentare a rezultatelor proiectului „Chișinău - Oraș Verde - Planificare Strategică" (Green City Action Plan - GCAP), implementat de APL Chișinău și finanțat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).



Documentul definitivat a fost prezentat public miercuri, 26 februarie, curent, cu participarea experților din domeniu și a partenerilor de dezvoltare, care au salutat angajamentele administrației publice locale Chișinău pentru formarea unei viziuni unice asupra dezvoltării durabile a capitalei.



Proiectul are drept scop îmbinarea planurilor de acțiuni și a obiectivelor existente la nivelul municipalității, care oferă o deschiere și noi oportunități de finanțare și atragerea investițiilor pe domeniile sectoriale: eficiența energetică, managementul deșeurilor, transport, infrastructură, mobilitate urbană etc.



Edilul capitalei a menționat că autoritățile publice locale, în procesul de dezvoltare și modernizare a municipiului Chișinău, pledează pentru o îmbinare echilibrată de acțiuni, care ar corespunde calificativului de Oraș Verde, în sens ecologic și socio-economic.



Cu referire la desfășurarea proiectului, edilul capitalei a subliniat că „Chișinău - Oraș Verde - Planificare Strategică" este unul dintre cele mai reprezentative proiecte axate pe modernizare, nu doar prin abordarea cu referire la clădirile din oraș, ci și din punct de vedere al asigurării unor standarde înalte de viață pentru cetățeni, pentru un dialog constructiv între autorități și societatea civilă, pentru un mediu curat și sănătos, dar și pentru promovarea turismului.



,,Consider că transformarea orașului începe abia acum, prin acțiunile ce vor fi implementate în anii următori, deși planificarea strategică a ajuns într-o etapă finală. Am convingerea că acțiunile planificate până acum, vor fi realizate în cadrul proiectului și vor fi urmate de altele, la fel de prodigioase și ambițioase", a remarcat Ion Ceban.



Problemele cu care se confruntă capitala: legate de mediu, de resursele funciare limitate, alimentarea cu apă și canalizare, problemele privind managementul deșeurilor solide etc., vor obține soluții de rezolvare datorită acestei inițiative, care are ca scop să ajute autoritățile la dezvoltarea sustenabilă a orașului, printr-un plan de acțiuni pentru redresarea situației în domeniu. În paralel vor fi derulate proiecte de eficiență energetică, reducerea poluării, planificare urbană, transport managementul deșeurilor etc.



Proiectul „Chișinău - Oraș Verde - Planificare Strategică" face parte din Schema-cadru a Orașelor Verzi și are scopul de a contribui la îmbunătățirea performanțelor de mediu și a condițiilor economice și sociale în Chișinău prin utilizarea eficientă a energiei și a resurselor existente, dar și prin diminuarea și adaptarea la riscurile generate de schimbările climatice, anunță un comunicat al Primăriei.